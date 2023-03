NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (29.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) weiterhin mit "overweight" ein.J.P. Morgan wiederhole das Rating "overweight" für Microsoft mit einem Kursziel von 305 US-Dollar, nachdem es am ersten "Secure Event" des Unternehmens teilgenommen habe. Während sich die Aktie "inmitten einer breiten Welle von Cloud-Optimierungen, die das Azure-Wachstum belasten, ein wenig ruderlos anfühlen mag", pflanze das Unternehmen "die längerfristigen Samen für den Erfolg" in den Bereichen Sicherheit, Teams, Power Apps und jetzt den zukunftsweisenden ChatGPT-Investitionen, so J.P. Morgan in einer Research Note.Darüber hinaus könnten günstige Währungsbewegungen zu einem teilweisen Umsatzausgleich führen, während der Personalabbau ein Engagement für Effizienz zeige, behaupte das Unternehmen. J.P. Morgan sehe Microsoft als das "beste Haus in einer sich vorübergehend verschlechternden Nachbarschaft" und sage, dass die grundlegenden Trends der Modernisierung und Automatisierung langfristig intakt bleiben würden.