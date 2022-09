Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

258,25 EUR +0,53% (05.09.2022, 11:52)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

258,65 EUR -1,58% (05.09.2022, 11:38)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

256,06 USD -1,67% (02.09.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (05.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie habe in der vergangenen Woche ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Der Titel sei unter die wichtige 50-Tage-Linie gerutscht und befinde sich auf dem Weg in Richtung seiner bisherigen Jahrestiefs. Aus charttechnischer Sicht würden v.a. zwei wichtige Unterstützungen in den Fokus rücken.Eine wichtige Unterstützung sei im Bereich der 250-USD-Marke. Hier würden sich gleich mehrere Verlaufstiefs in den Monaten Mai bis Juli befinden. Gelinge es den Bären auch diese Marke zu knacken, dürften sie spätestens im Bereich des Jahres-Tiefs bei 241,51 USD auf einen starken Widerstand der Bullen stoßen. Ein nachhaltiges Abrutschen der Microsoft-Aktie unter das Jahres-Tief käme einem starken Verkaufssignal gleich. In diesem Fall dürfte sich die Abwärtsdynamik verstärken und die Bären relativ schnell in Richtung des März-Hochs aus dem Jahr 2020 bei 232,86 USD vorstoßen.Trotz des eingetrübten Chartbilds bleibe das Gros der Analysten bullish für die Microsoft-Aktie. Laut Bloomberg würden 52 Experten den Titel zum Kauf empfehlen und fünf zum Halten. Verkaufsempfehlungen gebe es derzeit keine. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege bei 330,61 USD, also rund 29% über dem aktuellen Kursniveau.Das Chartbild der Microsoft-Aktie habe sich deutlich eingetrübt und es spreche vieles dafür, dass die Bären in den nächsten Tagen das Geschehen dominieren würden. Fundamental bleibe sie ein Basisinvestment für Langfrist-Anleger. Neueinsteiger sollten allerdings vor dem Kauf die Konsolidierung der Microsoft-Aktie abwarten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.09.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: