Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (21.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe am Dienstag angekündigt, dass es seine Xbox PC-Spiele in den Cloud-Gaming-Service von NVIDIA einbringen werde. Die Ankündigung sei erfolgt, nachdem sich Microsoft-Präsident Brad Smith am Dienstag mit Vertretern der Europäischen Union getroffen habe, um sie davon zu überzeugen, dass die geplante Übernahme von Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar gut für den Wettbewerb sei.Microsoft-Präsident Brad Smith habe auf einer Pressekonferenz gesagt, dass Xbox-Spiele des Konzerns ab sofort über NVIDIAs Cloud-Games-Service GeForce Now verfügbar sein würden. Smith habe hinzugefügt, dass alle Activision Blizzard-Titel auf GeForce Now verfügbar sein würden, falls der Activision-Deal zustande komme.Microsoft habe die 69 Milliarden Dollar teure Übernahme von Activision Blizzard im Januar 2022 vorgeschlagen, habe sich aber seither mit dem Widerstand von Regulierungsbehörden in den USA, der Europäischen Union und Großbritannien konfrontiert gesehen. Im November habe die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, eine eingehende Untersuchung des Vorhabens eingeleitet, da sie befürchtet habe, dass die Übernahme den Wettbewerb auf dem Videospielmarkt beeinträchtigen könnte.Activision sei das Unternehmen hinter der beliebten Spielereihe Call of Duty. Die EU-Kommission habe im vergangenen Jahr die Befürchtung geäußert, dass Microsoft den Zugang zu dem Spiel auf anderen Plattformen blockieren könnte, wenn das Geschäft zustande komme. Die Kommission befürchte außerdem, dass Microsoft dadurch einen unfairen Vorteil im aufstrebenden Bereich der Cloud-Spiele erhalten könnte. Microsoft biete ein Produkt namens Game Pass an, bei dem Nutzer für 9,99 Dollar für den Zugang zu einer Spielesammlung bezahlen würden. Die Übernahme von Activision würde Game Pass um einige hochkarätige Titel erweitern.Microsoft sei auf dem Videospielmarkt hinter Unternehmen wie Sony und Nintendo zurückgeblieben. Die Xbox-Konsole von Microsoft liege hinter der PlayStation 5 von Sony und der Nintendo Switch zurück. Sonys und Nintendos Popularität beruhe auf der großen Anzahl an erfolgreichen First-Party-Spielen. Mit der Übernahme von Activision wolle Microsoft seine Spielebibliothek aufstocken.Zuletzt sei Microsoft hauptsächlich wegen des neuen KI-Programms ChatGPT in den Schlagzeilen gewesen. Mit der nun angekündigten Partnerschaft könnte man auch beim Thema Gaming wieder in die Offensive kommen. Der Markt reagiere darauf allerdings aktuell wenig, denn als Technologie-Aktie stehe Microsoft im Bann der erneut aufgeflammten Zinssorgen."Der Aktionär" bleibt aber langfristig von Microsoft überzeugt, so Fabian Strebin. (Analyse vom 21.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link