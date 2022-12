NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (06.12.2022/ac/a/n)



Der Abwärtstrend bei der Microsoft-Aktie habe dieser Tage einjähriges Bestehen gefeiert. Und dennoch habe sich die charttechnische Ausgangslage des Technologietitels zuletzt spürbar verbessert. Das liege vor allem an der Verteidigung einer massiven Haltezone. Gemeint sei die Bastion aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 220,13 USD), der Parallelen zum eingangs beschriebenen Korrekturtrend (akt. bei 214,38 USD) sowie einer weiteren, aus dem Jahr 2009 stammenden, Trendlinie (akt. bei 214,47 USD). Das Lösen von den beschriebenen Unterstützungen sei konstruktiv zu werten, zumal auf Monatsbasis ein Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen "Hammers" vorliege. Solange die diskutierte Schlüsselzone halte, würden die Bullen Hoffnung in Sachen nachhaltige Trendwende schöpfen. Für einen echten Befreiungsschlag sei allerdings ein Spurt über den eingangs beschriebenen Abwärtstrend seit November 2021 (akt. bei 272,38 USD) notwendig. Vorher markiere die 38-Wochen- Linie (akt. bei 261,45 USD) bereits einen markanten Widerstand, sodass die Microsoft-Aktie auf dem Weg nach Norden durchaus dicke charttechnische Bretter zu bohren habe, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.12.2022)