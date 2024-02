Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

371,50 EUR +1,01% (01.02.2024, 17:59)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

403,78 USD +1,56% (01.02.2024, 17:44)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (01.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Microsoft habe nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen zur Wochenmitte an Wert eingebüßt. Am Donnerstag könne sich das Big-Tech-Papier etwas erholen - auch weil bei den Analysten die Enttäuschung über die jüngste KI-Entwicklung weniger schwer wiege als bei den Anlegern.Microsoft habe im Rahmen seiner Zahlenkonferenz hervorgehoben, wie gut die KI-Assistenten bei ihren Kunden ankämen. "Wir haben jetzt über 1,3 Millionen bezahlte Abos beim GitHub-Copilot, ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorquartal, und mehr als 50.000 Unternehmen nutzen GitHub Copilot, um die Produktivität ihrer Entwickler zu steigern", habe Microsoft-CEO, Satya Nadella, gesagt.Auch beim noch wichtigeren Microsoft 365 Copilot habe sich der Microsoft-Chef zuversichtlich gezeigt. "Obwohl Microsoft 365 Copilot noch in den Kinderschuhen steckt, sind wir von der bisherigen Akzeptanz begeistert und erwarten, dass der Umsatz im Laufe der Zeit weiter steigen wird", habe Nadella gesagt.Das klinge grundsätzlich gut. Anleger hätten sich aber scheinbar erhofft, dass der KI-Hype schneller zu sichtbaren Ergebnissen führe. Doch die Art der KI-Nachfrage, die Microsoft erlebe, lasse sich eben nicht mit KI-Profiteuren wie NVIDIA vergleichen. Die Firmenkunden würden erst nach und nach die KI in ihre Prozesse implementieren und nicht auf einen Schlag mehrere Milliarden in KI investieren wie die Cash-überhäuften Big-Tech-Cloud-Player wie Google oder Meta.Entsprechend positiv seien die Kommentare der Analysten ausgefallen. "Wir glauben, dass dies der Anfang einer großen Monetarisierungs-Chance ist, da das Unternehmen mit seiner Coopilot-Strategie erhebliche Nachfrage generieren wird", hätten beispielsweise die Analysten von Wedbush geschrieben.Die RBC habe geschrieben, dass das Quartal zwar nicht den von Investoren erhofften KI-Durchbruch geliefert habe, aber die Dynamik weiter zunehme, und das Kursziel von 415 auf 450 Dollar erhöht. Nicht die einzigen Analysten, die ihr Kursziel für die Microsoft-Aktie nach Zahlen erhöht hätten. Der Konsenszielkurs sei kräftig nach oben auf 458 Dollar geklettert.Wer langfristig denkt, bleibt bei der Aktie von Microsoft investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Denn der aktuelle - wenn auch noch kleine - KI-Umsatz-Boost dürfte erst der Anfang sein. (Analyse vom 01.02.2024)