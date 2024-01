Diese Faktoren zusammen würden dazu beitragen, dass Microsoft ein hohes Marktkapitalisierungsniveau erreiche und behalte, was es zu einem der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt mache.



Microsoft sei Bestandteil des erfolgreichen Magnificent 7-Index des "Aktionär". Zudem befinde sich die Aktie im "Aktionär"-Depot und liege dort seit Aufnahme im August vergangenen Jahres 22 Prozent vorn.



Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Leon Müller. Selbst die ambitioniert anmutenden drei Billionen Dollar Marktwert müssten angesichts der fundamental unterfütterten Rally der Aktie nicht das Ende der Fahnenstange sein. (Analyse vom 24.01.2024)



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (24.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe es geschafft. Die Aktie des US-Tech-Giganten (unter anderem ChatGPT/OpenAI) habe ein weiteres Rekordhoch erklommen. Und dabei eine neue absolute Bestmarke gesetzt: Erstmals in seiner Geschichte sei Microsoft mehr wert als drei Billionen US-Dollar. Damit führe es nach dem Überholmanover bei Apple weiterhin die Riege der Magnificent Seven weiter an.Microsoft bleibe das wertvollste Unternehmen der Welt. Am Mittwoch sei die Aktie des Unternehmens aus Redmond im US-Bundesstaat Washington auf einen neuen absoluten Höchststand bei 404,78 Dollar gestiegen. Dieser Höchststand bedeute zugleich das Überschreiten einer beinah aberwitzigen Summe: Erstmals sei Microsoft mehr wert als drei Billionen US-Dollar. Damit sei die Firma hinter OpenAI/ChatGPT mehr wert als alle Unternehmen im deutschen Auswahlindex DAX - aber das sei bekanntlich nichts neues.Die weltweit wohl bekannteste KI-Anwendung ChatGPT, nenne als Faktoren für den Erfolg von Microsoft:Microsoft habe sich als eines der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt etabliert, dank einer Reihe von Schlüsselfaktoren:1. Diversifiziertes Produktportfolio: Microsoft sei nicht nur für sein Betriebssystem Windows bekannt, sondern auch für eine Vielzahl anderer Produkte und Dienstleistungen, darunter die Office-Produktivitätssuite, die Cloud-Computing-Plattform Azure, das professionelle Netzwerk LinkedIn und die Gaming-Sparte mit der Xbox.2. Starker Fokus auf Cloud Computing: Microsoft habe in den letzten Jahren massiv in seine Cloud-Plattform Azure investiert. Azure sei zu einem der führenden Anbieter im schnell wachsenden Cloud-Markt geworden, was Microsoft ein neues, erhebliches Einnahmequellen verschafft habe.4. Starke Marktposition und Markenbekanntheit: Microsoft genieße ein hohes Ansehen und eine starke Marktposition in mehreren Schlüsselbereichen der Technologiebranche, unterstützt durch eine langjährige Präsenz und kontinuierliche Innovationen.5. Robuste finanzielle Leistung: Das Unternehmen habe konstant starke finanzielle Ergebnisse geliefert, mit stetigem Wachstum des Umsatzes und des Gewinns, was das Vertrauen der Investoren stärkt und den Aktienkurs antreibe.6. Anpassung an Marktveränderungen und Innovation: Microsoft habe sich kontinuierlich weiterentwickelt und neue Technologien und Trends adaptiert, wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und das Internet der Dinge.7. Engagement für Forschung und Entwicklung: Microsoft investiere erheblich in Forschung und Entwicklung, um in einem schnelllebigen und wettbewerbsintensiven Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.