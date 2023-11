unter folgendem Link.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (18.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Was für ein Jahr für Microsoft-Aktionäre: 56% liege die Aktie des Software-Pioniers seit Jahresbeginn vorne - in der vergangenen Woche habe sie bei 376,35 USD ein neues Rekordhoch markiert. Der aktuelle Börsenwert des US-Konzern liege bei 2,75 Bio. USD. Die Performance seit dem IPO im Jahr 1986 sei die allerbeste Werbung für Langzeitinvestments.Beflügelt worden sei Microsofts Rekordlauf an der Börse zuletzt von einer Ankündigung: Microsoft stelle künftig eigene KI-Chips her und untermauere damit seine Ambitionen in diesem boomenden Bereich. "Die Ignite-Konferenz 2023 des Software-Konzerns verdeutlicht Microsofts führende Position im Bereich der generativen KI nochmals", lobe Mark Murphy, Analyst bei JPMorgan. Der Konzern habe nicht nur die wichtigen Chips, sondern rund 100 Produktinnovationen vorgestellt, die KI auf jeder Ebene des Angebots einsetzen würden. "Wir sind inzwischen zunehmend positiv eingestellt, was die langfristige Positionierung von Microsoft auf dem Softwaremarkt angeht", habe Murphy betont. Die KI dürfte dem Softwareriesen über lange Zeit Rückenwind sowohl bei Infrastruktur-Themen als auch bei den Anwendungen bringen.Microsoft sei seit März 2020 laufende Empfehlung des "Aktionärs", nachdem das US-Unternehmen es zuvor schon viele Male gewesen sei. Seitdem habe die Aktie 145% zugelegt. Wer seit dem IPO 1986 dabei sei und nur umgerechnet 1.000 Euro investiert habe, besitze nun 5,4 Mio. USD. Microsoft liege weiter voll im (Aufwärts)Trend. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 400 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU