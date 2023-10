Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (02.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.In der vergangenen Woche sei die Microsoft-Aktie aufgrund der neuesten Nachrichten im Zusammenhang mit der möglichen Übernahme von Activision Blizzard im Fokus gestanden. Abseits dieser Neuigkeiten habe der Aktienkurs erneut eine wichtige Unterstützung testen und ein Kaufsignal generieren können.Obwohl die FTC (Federal Trade Commission) bereits zwei Gerichtsniederlagen erlitten habe, setze sie ihren Kampf gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft fort. Abseits des Dramas habe die Microsoft-Aktie jedoch ein Kaufsignal erzeugt, indem sie erfolgreich die Unterstützungszone bei 312 USD getestet habe. Zusätzlich stehe der MACD kurz davor, ein bullishes Crossover zu bilden, was ein weiteres Kaufsignal bedeuten würde.Die erste Hürde für die Microsoft-Aktie sei nun der GD50, der derzeit bei 327,33 USD verlaufe. Anschließend folge das September-Hoch bei 338,70 USD, bevor die Aktie Kurs auf das Allzeithoch bei 366,78 USD nehmen könne.Die Microsoft-Aktie sei seit dem 11.03.2020 eine Empfehlung des "Aktionärs" und seitdem um rund 116% gestiegen. Investierte Anleger sollten weiterhin an der Aktie festhalten. Neueinsteigern biete sich jetzt eine vielversprechende Einstiegsmöglichkeit an, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2023)Aktien der Microsoft befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link