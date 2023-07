Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

302,35 EUR +0,10% (12.07.2023, 09:06)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

332,47 USD +0,19% (11.07.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (12.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft sei der Übernahme des Videospiele-Riesen Activision Blizzard ein großes Stück näher gerückt. Ein Richter in San Francisco habe am Dienstag den Antrag der US-Regierung abgewiesen, den Deal mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Microsoft denke nun über neue Zugeständnisse an die britische Wettbewerbsaufsicht CMA nach. Ihr Widerstand sei die letzte Hürde für die rund 69 Milliarden Dollar teure Übernahme.Microsoft und Activision Blizzard hätten die Übernahme im Januar 2022 angekündigt. Der Xbox-Konzern Microsoft wolle sich mit dem Zukauf beliebte Videospiele wie "Call of Duty", "Overwatch" und "Candy Crush" sichern.Die US-Wettbewerbsaufsicht FTC habe im Dezember eine Klage eingereicht, um den Deal zu verhindern. Sie sei der Ansicht, dass Microsoft dadurch zu viel Marktmacht im Videospiele-Geschäft bekommen würde. Richterin Jacqueline Scott Corley sei jedoch zu dem Schluss gekommen, die FTC habe dies nicht ausreichend belegen können, um eine einstweilige Verfügung zu rechtfertigen. Das Hauptverfahren zur FTC-Klage könne noch Monate weitergehen - aber Microsoft könnte die Übernahme nun trotzdem vollziehen.Auch außerhalb der USA sei die Übernahme umstritten. Großbritanniens Kartellwächter hätten im April ein Veto eingelegt. Microsoft und Activision Blizzard hätten ein Widerspruchsverfahren dagegen gestartet. Dieses werde nun auf Antrag aller Beteiligten für neue Verhandlungen ausgesetzt. Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission hätten der Transaktion hingegen unter Auflagen zugestimmt.Die Aktie von Activision Blilzzard sei am Dienstag letztendlich mit einem Plus von mehr als 10 Prozent aus dem Handel gegangen. Die Aktie von Microsoft habe 0,2 Prozent zulegen können. "Der Aktionär" rät bei beiden Aktien ganz klar dazu, die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Vor allem bei Microsoft bleibe "Der Aktionär" langfristig sehr optimistisch. (Analyse vom 12.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link