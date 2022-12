Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

234,40 EUR +0,80% (08.12.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

234,00 EUR +0,84% (08.12.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

247,40 USD +1,24% (08.12.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (08.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die US-Handelsaufsicht und Verbraucherschutzbehörde FTC habe eine kartellrechtliche Klage gegen die Übernahme des Videospielanbieters Activision Blizzard durch den Software-Riesen Microsoft eingereicht. Der rund 69 Mrd. USD teure Zukauf würde Microsoft zu viel Marktmacht verschaffen und dem Wettbewerb im Geschäft rund um Spielekonsolen wie der Xbox schaden. "Wir begrüßen die Gelegenheit, unseren Fall vor Gericht zu präsentieren", habe Microsoft-Manager Brad Smith in einem Statement gegenüber US-Medien erklärt. Sein Konzern habe weiterhin "volles Vertrauen" in die Übernahme. Microsoft habe sich vom ersten Tag an mit Wettbewerbsbedenken auseinandergesetzt und der FTC Zugeständnisse angeboten.Microsoft und Activision Blizzard hätten den Mega-Deal im Januar angekündigt. Microsoft habe sich damit beliebte Videospiele von Activision Blizzard wie "Call of Duty", "Overwatch" und "Candy Crush" sichern wollen. Der Softwarekonzern mit der Xbox-Gaming-Plattform habe bereits andere Spielestudios mit bekannten Titeln wie "Doom" und "Minecraft" unter seinem Dach und würde seine Marktposition mit seiner bislang größten Übernahme noch einmal deutlich stärken.Die Vereinbarung der Transaktion sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als Activision Blizzard unter heftigem öffentlichen Druck gestanden sei - u.a. wegen Diskriminierungs- und Belästigungsvorwürfen. Obwohl auch Konzernchef Bobby Kotick dabei stark in die Kritik geraten sei, sei er zunächst weiter an der Spitze der Spielefirma geblieben. Zur FTC-Klage habe Kotick in einem Memo an die Mitarbeiter gesagt, aus dem die Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert habe: "Ich glaube, dass wir diese Herausforderung gewinnen werden".Experten hätten bereits mit Widerstand der FTC gegen die Übernahme gerechnet. Der milliardenschwere Deal werde auch von den Wettbewerbshütern in Großbritannien und in der EU untersucht. Im November erst habe die EU-Kommission die Befürchtung geäußert, dass Microsoft durch die Übernahme den Zugang zu Spielen für Konkurrenten und deren Konsolen einschränken könnte. Auch könnten sich die Bedingungen verschlechtern, diese Spiele zu nutzen.Dass eine Übernahme von den Dimensionen des Microsoft-Activision Blizzard-Deals sehr genau geprüft werde, sei nicht ungewöhnlich. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Akquisition über die Bühne gehen werde, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: