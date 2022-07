Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

250,05 EUR -0,30% (19.07.2022, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

250,05 EUR -1,36% (19.07.2022, 12:02)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

254,25 USD -0,96% (18.07.2022)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. (19.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe bereits vergangene Woche angekündigt, dass rund ein Prozent der 181.000 Angestellten entlassen würden. Auch den Aktionären würden solche Nachrichten überhaupt nicht gefallen - dabei passe sich der US-Konzern schlichtweg einer neuen Realität an. Eine Realität, in der Unternehmen für weniger Mitarbeiter höhere Gehälter zahlen würden.In einem Interview mit Reuters habe Microsoft-Präsident Brad Smith klar gemacht, dass sich US-Unternehmen auf eine neue Ära einstellen müssten, in der weniger Menschen in die Arbeitswelt eintreten würden, was neben der Inflation zusätzlichen Druck auf die Gehälter ausüben werde. Der Trend, dass die US-Erwerbsbevölkerung seit 1950 alle fünf Jahre um etwa fünf Millionen Menschen zunehme, habe sich zwischen 2016 und 2020 verschoben, als sich das Wachstum auf zwei Millionen verlangsamt habe - und nun verlangsame sich der Trend weiter, so Smith.Der Microsoft-Präsident sei zudem überzeugt, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Konjunkturprogramme der US-Regierung und die Sorge um die Kinderbetreuung zu einem Arbeitsmarkt geführt hätten, der die offenen Stellen nicht besetzen könne.Im Wettbewerb um begrenzte Arbeitskräfte habe Microsoft vor kurzem die Gehälter erhöht, gleichzeitig die Neueinstellungen verlangsamt und Stellen gestrichen. Smith habe jedoch gesagt, dass die Microsoft-Kunden Produktivitätstools, Cloud-Dienste und KI-Technologien auch in einer Rezession benötigen würden, um für die wirtschaftlichen Herausforderungen gewappnet zu sein.Anleger bleiben daher der Microsoft-Aktie treu, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link