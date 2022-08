Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. (17.08.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Trendlinie im Fokus - ChartanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) hat Ende Juli eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet und daraufhin eine Erholung gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei hätten sich die Kurse seit dem Verlaufstief vom 26. Juli um 17,3% verbessert; seit dem Jahrestief vom 14. Juni stehe mittlerweile sogar ein Plus von 21,2% zu Buche. In der Spitze sei es am Montag bis auf 294,18 USD gegangen, womit den Papieren nur noch 0,23 USD bis zur 200-Tage-Linie gefehlt hätten, die zuletzt Anfang April habe überboten werden können. Nach der Vollendung der inversen SKS und dem Ausbruch aus dem breiten Abwärtstrendkanal hätten die Papiere damit jetzt ein weiteres wichtiges Etappenziel erreicht.Ausblick: Das Chartbild bei Microsoft habe sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich aufgehellt, wobei die Kurse nun an einen Doppel-Widerstand herangelaufen seien, der auch gestern (-0,3%) bremsend gewirkt habe.Das Long-Szenario: Um weitere Aufwärtsimpulse auszulösen, müssten die Notierungen jetzt per Schlusskurs über die 200-Tage-Linie bei 294,25 USD steigen und damit auch das April-Zwischen-Top bei 293,30 USD hinter sich lassen. Gelinge der Wechsel in den langfristigen Aufwärtstrend, würden sofort die obere Kante der offenen Kurslücke bei 296,97 USD und die runde 300er Marke mit der Volumenspitze bei 301,00/302,00 USD in den Fokus rücken. Darüber ginge es dann um die linke Schulter der großen SKS-Formation, die vor einem Jahr herausgebildet worden sei. Als Trigger-Marke könne hier das 2021er August-Hoch bei 305,84 USD vorgemerkt werden, bevor ein Anstieg in Richtung der rechten Schulter (dem März-Top bei 315,95 USD) möglich wäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: