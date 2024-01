Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (05.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft sei einer der stärksten Werte des vergangenen Jahres im Dow Jones gewesen. Mit einem Plus von 57 Prozent habe die Aktie auf Platz 3 rangiert. Ende November erreiche das Papier bei 384,30 Dollar ein neues Rekordhoch. Microsoft profitiere vom Mega-Trend Künstliche Intelligenz (KI) besonders stark. Microsoft stelle künftig einen Chip für KI her und untermauere damit seine Ambitionen in diesem boomenden Bereich.Nun habe Microsoft eine eigene Taste für seinen KI-Assistenten Copilot vorgestellt. Künstliche Intelligenz sorge damit für die größte Veränderung der gewohnten Tastatur für Windows-Computer seit Jahrzehnten. Die Taste solle kommende Woche auf der Technik-Messe CES in Las Vegas bereits bei neuen Geräten verschiedener Hersteller zu sehen sein. Zu kaufen sein würden Modelle mit Copilot-Taste voraussichtlich von Ende Februar an. 2024 solle zum "Jahr des KI-PC" werden, so Microsoft-Manager Yusuf Mehdi in einem Blogbeitrag. Dafür würden Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz noch nahtloser ins Windows-Betriebssystem eingewoben.Der Copilot-Knopf ersetze die einstige Menü-Taste neben den "Alt"-Button auf der rechten Seite der Tastatur. Ein Druck aktiviere den Copilot-Assistenten. Dieser basiere auf Technologie der Entwicklerfirma OpenAI, die hinter dem populären Chatbot ChatGPT stecke. So könne auch der in Windows 11 integrierte Copilot Fragen beantworten oder Aufgaben erfüllen. Konkurrent Apple habe in seinen Macbook-Laptops zeitweise einen eigenen Button für die Sprachassistentin Siri. Er sei in der inzwischen wieder abgeschafften Touchscreen-Leiste platziert gewesen, die für einige Jahre die klassischen Funktionstasten ersetzt habe.Microsoft sei beim Mega-Thema Künstliche Intelligenz stark aufgestellt. Der Softwarekonzern sei unter anderem Großinvestor bei der ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI. "Der Aktionär" habe die Aktie von Microsoft im März 2020 bei 142,20 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile notiere die Aktie bei 336,10 Euro und habe sich somit mehr als verdoppelt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link