Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

379,20 EUR -0,14% (14.02.2024, 16:27)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

405,65 USD -0,21% (14.02.2024, 15:44)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (14.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die monatliche Umfrage bei Portfoliomanagern seitens der Bank of America habe interessante Ergebnisse bezüglich der glorreichen Aktien Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Tesla geliefert, die Details warum die Aktien weiterhin gut abschneiden würden, gebe es hier.Die positive Performance des S&P 500 in den letzten beiden Jahren basiere im Wesentlichen auf die sehr gute Kursentwicklung bei den sieben amerikanischen Schwergewichten. Fondsmanager, die in diesen Titeln nicht investiert gewesen seien, dürften es nur in Ausnahmefällen geschafft haben, die dem Fonds zugrundeliegende Benchmark geschlagen zu haben.Laut der Bank of America sei die Stimmung zu den Magnificent 7 weiterhin außerordentlich positiv. Der Stimmungsindikator, der die wirtschaftliche Entwicklung zur Aktienpositionierung in Beziehung setze, zeige weiterhin eine sehr "bullische" Stimmung. Eine so positive Grundstimmung habe es zuletzt vor etwas mehr als zwei Jahren gegeben. Ein weiteres bullisches Signal liefere die Cash-Quote, welche auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gefallen sei.Mit dem "Der Aktionär" Magnificent 7-Index und der dazugehörigen WKN DA0AC0 hätten Anleger die Möglichkeit, in alle sieben Aktien gleichzeitig zu investieren. Der Strategieindex habe seit Auflage im September bereits mehr als 20 Prozent zulegen können. Alle sechs Monate finde ein sogenanntes Rebalancing statt, das bedeute, dass die sieben Aktien wieder gleich gewichtet würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.