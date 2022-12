Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (27.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die geldpolitische Straffung durch die FED und die drohende Rezession habe Tech-Anleger dazu gezwungen, klassische Wachstumsaktien durch profitable und margenstarke Playern zu ersetzen. Doch obwohl Microsoft mit einem Free Cashflow von über 63 Milliarden Dollar ein solches Unternehmen sei, habe die Aktie 2022 schlecht performt. Das eröffne Chancen für das kommende Börsenjahr.DER AKTIONÄR bleibe dabei: Microsoft werde sich von einer leichten Rezession nicht bremsen lassen, da das riesige horizontale Geschäft für die gesamte IT-Infrastruktur unerlässlich sei. So sei man in Wachstumsbereichen wie Cybersecurity, Data-Management, BI-Analytics oder der Hybrid-Cloud aktiv.Der US-Konzern profitiere dabei insbesondere von der anhaltenden Cloud-Migration. Ein klarer Hinweis darauf sei der Auftragsbestand bei den Firmenkunden, der im vergangenen Geschäftsjahr 2022 um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei, was hauptsächlich auf den Abschluss langfristiger Azure-Verträge zurückzuführen gewesen sei.Vor diesem Hintergrund hätten die Analysten von Morgan Stanley in einer aktuellen Studie geschrieben, dass Investoren im Tech-Sektor mit Blick auf 2023 insbesondere größere unternehmensorientierte Konzerne mit abonnementbasierten Umsatzmodellen berücksichtigen sollten. Neben ServiceNow würden die Experten hier auch die Aktie von Microsoft nennen.DER AKTIONÄR bleibe aufgrund der moderaten Bewertung der Microsoft-Aktie sowie der Annahme einer weitestgehend stabilen Nachfrage im Enterprise-Bereich bullish für den Tech-Riesen. Morgan Stanley weise mit einem Kursziel von 354 Dollar beinahe 50 Prozent Kurspotenzial aus. Die Microsoft-Aktie könnte sich 2023 für Anleger also durchaus lohnen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: