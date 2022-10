Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

232,50 EUR -7,57% (26.10.2022, 15:19)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

233,70 EUR -6,63% (26.10.2022, 15:03)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

250,66 USD +1,38% (25.10.2022)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Starke Ergebnisse, aber enttäuschende Prognosen - AktiennewsZwei US-Mega-Tech-Unternehmen - Alphabet und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) - haben gestern nach Börsenschluss ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht, so die Experten von XTB.Die Veröffentlichungen seien als enttäuschend angesehen worden und hätten die Aktien beider Unternehmen im nachbörslichen Handel um mehr als 6% fallen lassen, was auch die US-Indices unter Druck gesetzt habe, insbesondere den NASDAQ 100.Kurzer Blick auf die Ergebnisse:EPS: 2,35 Dollar gegenüber 2,29 Dollar erwartetUmsatz: 50,12 Milliarden Dollar gegenüber 49,56 Milliarden Dollar- Produktivität und Geschäftsprozesse: 16,47 Milliarden Dollar gegenüber 16,11 Milliarden Dollar- Intelligent Cloud: 20,33 Milliarden Dollar gegenüber 20,31 Milliarden Dollar- Mehr Personal Computing: 13,33 Milliarden Dollar gegenüber 13,08 Milliarden DollarBetriebsergebnis: 21,52 Milliarden Dollar gegenüber 21,29 Milliarden DollarInvestitionsausgaben: 6,28 Milliarden Dollar gegenüber 6,52 Milliarden DollarAußerdem habe das Unternehmen eine schwache Prognose für das letzte Kalenderquartal 2022 abgegeben. Microsoft rechne mit einem Gesamtumsatz von 52,35 bis 53,35 Milliarden Dollar, was deutlich unter den vom Markt erwarteten 56,05 Milliarden Dollar liege. Auch das Umsatzwachstum im Cloud-Computing-Geschäft Azure Services solle um 5 Prozentpunkte langsamer als im dritten Kalenderquartal ausfallen, was einem Wachstum von 37% gegenüber dem Vorjahr entspreche - ein eher schwaches Ergebnis für das Segment. Ein Teil des schwächeren Geschäftsausblicks sei auf die steigenden Energiekosten zurückzuführen, da Microsoft in diesem Jahr bisher 800 Millionen Dollar zusätzlich für die Stromversorgung von Rechenzentren habe ausgeben müssen.Der Microsoft-Chart sehe dem Alphabet-Chart verblüffend ähnlich. Das Unternehmen sei gestern ebenfalls nach oben geklettert und habe die Widerstandszone getestet, die durch die vorherige Kursreaktion und die 50-Tage-Linie markiert worden sei. Die aktuellen Notierungen vorbörslich würden darauf hindeuten, dass ein Test der Zone um 235,00 Dollar zu Beginn der heutigen Sitzung an der Wall Street erfolgen werde. Die jüngste Aufwärtskorrektur habe es nicht geschafft, das lokale Hoch von Anfang Oktober zu überwinden, was bedeute, dass die Abwärtstrendstruktur bei Microsoft intakt bleibe.Börsenplätze Microsoft-Aktie: