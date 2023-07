Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (17.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" prognostiziere seit mehr als einem halben Jahr: Die größte Übernahme der Gaming-Geschichte werde am Ende wahrscheinlich durchgehen. Heute steige der Kurs von Activision Blizzard zeitweise bis auf 93,54 Dollar - und liege damit nur noch ganz knapp unter dem Übernahme-Angebot von Microsoft.95 Dollar je Aktie habe Microsoft geboten, insgesamt 69 Milliarden Dollar. In den USA hätten die Wettbewerbshüter von der FTC zuletzt erfolglos versucht, den Vollzug der Übernahme gerichtlich zu blockieren. Am Wochenende habe dann auch noch ein Berufungsgericht eine einstweilige Verfügung abgelehnt. Damit werde es immer wahrscheinlicher, dass die FTC aufgeben müsse, weil US-Gerichte offenbar nicht bereit seien, dem Verbotsansinnen der Behörde zu folgen.Womöglich auch deswegen habe sich Sony (Playstation) mit Microsoft (Xbox) inzwischen darauf geeinigt, dass Titel der Superhit-Reihe "Call of Duty" (Activision Blizzard) mindestens die nächsten zehn Jahre auch für Playstation erhältlich sein würden. Gegen einen entsprechenden Deal habe sich Sony monatelang gesperrt - auch nachdem andere Gaming-Giganten wie Nintendo sich bereits mit Microsoft geeinigt hätten. Nun entfalle mit Sony also auch die letzte nennenswerte Opposition aus der Gaming-Branche selbst.Die FTC dürfte nach der Niederlagen-Serie einsehen müssen, dass sie wohl keine eine Chance habe, den Deal dauerhaft zu unterbinden. Die britischen Wettbewerbshüter würden unterdessen gerade noch mal mit Microsoft verhandeln. Marktteilnehmer würden offenbar auf eine Einigung spekulieren, nehme man den aktuellen Kurs von Activision Blizzard als Maßstab."Der Aktionär" habe frühzeitig - unter anderem bei den Redaktionsfavoriten zum Jahreswechsel - empfohlen, auf den Vollzug der Übernahme zu spekulieren. Anleger lägen rund 15 Prozent im Plus. Von derzeit rund 93 auf 95 Dollar seien jetzt noch etwa zwei Prozent zu holen. Ob man an dieser Stelle schon den Sack zumache und verkaufe oder auf den endgültigen Vollzug warte, könne nun jeder nach (Rest-)Risikoneigung und Kapitalbedarf (sei kurzfristig ein vielversprechenderer Trade geplant?) relativ entspannt selbst entscheiden.Microsoft holt sich mit Activision Blizzard unterdessen einen absoluten Top-Player der Gaming-Branche zu einem vernünftigen Preis - und ist ohnehin ein Dauerläufer unter den "Aktionär"-Favoriten, so Lars Friedrich. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: