Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

258,70 EUR -0,19% (12.04.2023, 08:40)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

282,83 USD -2,27% (11.04.2023)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (12.04.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Schwächer nach dem Jahreshoch - ChartanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) hat die schwächere Tendenz vom Wochenauftakt am gestrigen Dienstag fortgesetzt und 2,3% abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Microsoft-Papiere den März mit einem Plus von 15,5% beendet hätten, sei es auch in der ersten April-Woche (+1,2%) weiter aufwärts gegangen. Dabei hätten die Kurse am Donnerstag 2,5% an Wert zugelegt und seien mit 292,08 USD auf den höchsten Stand seit Mitte August gestiegen. Das neue Jahreshoch habe die Aktie zum Start in die neue Woche jedoch nicht halten können. Am Ostermontag hätten die Notierungen zunächst 0,8% abgegeben, gestern seien weitere Abschläge von 2,3% hinzugekommen.Ausblick: Statt auf das nächste Jahreshoch zu steigen, sei die Microsoft-Aktie gestern auf ein neues April-Tief bei 281,64 USD zurückgefallen.Das Long-Szenario: Um an den vorherigen Aufwärtstrend anzuknüpfen, müssten die Kurse jetzt oberhalb von 292,08 USD ein neues 2023er Top erreichen. Gelinge der Break, sollte zur Bestätigung (idealerweise auf Schlusskursbasis) auch das August-Hoch aus dem Vorjahr überwunden werden, das bei 294,18 USD eine horizontale Barriere bilde. Knapp darüber würde dann die runde 300er Marke warten, bevor das offene Gap vom 6. April 2022 bei 310,88 USD geschlossen werden müsste.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: