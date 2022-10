NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

234,24 USD -5,09% (07.10.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (10.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Mit Kursgewinnen von jeweils 3,4% am Montag und Dienstag war die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) schwungvoll in den Oktober gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das zwischenzeitliche Wochenplus von 7% hätten die Papiere aber nicht über die Ziellinie retten können. Im Gegenteil: Bereits zum Opening sei es für die Kurse am Freitag per Gap-Down 2,4% nach unten gegangen, wodurch - in Kombination mit der Aufwärtslücke vom Dienstag - im Chart eine kleine Inselumkehr entstanden sei. Zum Handelsende (234,24 USD) hätten die Notierungen schlussendlich 5,1% an Wert eingebüßt, womit die Gewinne der ersten Oktober-Woche auf 0,6% zusammengeschmolzen seien.Ausblick: Die kurzfristige Tendenz habe sich bei der Microsoft-Aktie innerhalb weniger Tage komplett gedreht. Nach dem starken Oktober-Auftakt seien die Kurse zum Wochenschluss nämlich wieder an das Jahrestief herangerutscht. Damit sei auch eine ganze Reihe von charttechnischen Unterstützungen erneut in Widerstände umgewandelt worden. Das Long-Szenario: Die erste Hürde finde sich nun am Mai-Tief aus dem Vorjahr bei 238.07 USD, bevor das Juni-Tief bei 241,51 USD überboten und das Gap vom Freitag bei 246,79 USD geschlossen werden müssten. Darüber warte dann die 250er-Marke, die den Notierungen in den vergangenen Sitzungen einen Riegel vorgeschoben habe. Gelinge dort der Break, könnte es zu einem Hochlauf an die Volumenspitze zwischen 258,00 USD und 259,00 USD kommen. Anschließend würden die mittelfristige 100-Tage-Linie und die kurzfristige 50-Tage-Linie auf dem Niveau des 2021er-April-Hochs (263,19 USD) einen Mehrfach-Widerstand bilden, der im ersten Anlauf wahrscheinlich nur schwer zu überbieten sein dürfte. Das Short-Szenario: Mit dem Tagestief bei 233,17 USD hätten der Aktie am Freitag nur noch 0,44 USD bis zum Jahrestief gefehlt, das am 30. September bei 232,73 USD markiert worden sei. Dieser Bereich werde im Augenblick durch eine kleine Volumenspitze und das 2020er-Jahreshoch bei 232,86 USD zusätzlich verstärkt. Sollten die Kurse auf ein neues Jahrestief abrutschen, könnte der volumenarme Raum unterhalb von 231,00 USD eine größere Korrektur bis 22000 USD möglich machen. Bei 214,00 USD würden die Notierungen dann auf das Volumenmaximum (=Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) treffen. (Analyse vom 10.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:240,70 EUR 0,00% (10.10.2022, 09:26)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:240,45 EUR -0,56% (10.10.2022, 09:11)