NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

350,98 USD +1,70% (25.07.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Seit Februar dieses Jahres begleite Marktexperte Achim Mautz die Aktie des US-Softwarekonzerns mit positiven Aussichten. Und gestern nach Börsenschluss habe ein wichtiger Termin angestanden, denn die Quartalsergebnisse hätten auf dem Programm gestanden. Auf diese werfe er in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX einen genaueren Blick."Der Konzern lieferte einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2.69 USD, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal von +20,6% entspricht. Analysten waren hier lediglich von 2,54 USD ausgegangen. Der Umsatz lag bei 56,19 Milliarden USD und übertraf somit ebenfalls die Erwartungen, welche bei 55,44 Milliarden USD lagen. Auf Jahresbasis entspricht dies einem Wachstum von +8,3%. Die Umsatzerwartungen für das bereits laufende Quartal liegen bei 53,8 bis 54,8 Milliarden USD und liegen leicht unter den bisherigen Schätzungen. Die Microsoft-Aktie notierte im nachbörslichen Handel nach diesen Zahlen bei rund 338 USD und somit deutlich tiefer als zum regulären Schlusskurs", fasse Mautz die Ergebnisse zusammen.Wie könnte es hier in den kommenden Tagen weitergehen? Darauf antworte der Experte: "Die erste Kursreaktion auf die eher mäßigen Aussichten war nicht gerade positiv. Dennoch dürfte ein kleines Gap nach unten den Gesamttrend nicht wirklich gefährden. Interessant wird es dann schon eher rund um das Pivot-Tief von Anfang Juli herum. Dieses liegt bei 327 USD und ist der nächste wichtige Referenzpunkt für den intakten Aufwärtstrend. Solange dieses Tief nicht gebrochen wird, bleibt die Aktie in einer bullischen Gesamtverfassung. Die 50-Tage-Linie, welche bislang den Trend gestützt hatte, befindet sich derzeit knapp über 333 USD und könnte noch diese Woche einem erneuten Test unterzogen werden." Insgesamt bewerte er daher die Aussichten weiter als bullisch. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:304,15 EUR -4,27% (26.07.2023, 11:20)