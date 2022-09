XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

260,25 EUR -0,29% (09.09.2022, 14:54)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

258,52 USD +0,17% (09.09.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (09.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie könnte die Woche nun doch noch im Plus schließen. Nachdem sie am Montag im Zuge des sehr schwachen Gesamtmarkts ihre Rücksetzer ausgeweitet habe, habe sie im Wochenverlauf deutlich an Luft wieder gutmachen können. Auch am Freitag stehe das Papier des US-Softwaregiganten vorbörslich deutlich im Plus und setze zu einem Rebound an.Die Freude, nachdem die Microsoft-Aktie Ende Juli über ihre mittelfristige Abwärtskanal bei 262 USD und damit ein Kaufsignal generiert habe, sei recht schnell verpufft. Mitte August sei sie fast punktgenau am Widerstand an der 200-Tage-Linie bei 294 USD abgeprallt. Sämtliche Kursgewinne seien in den darauffolgenden drei Wochen wieder abgebaut worden.Wie erwartet habe sich die Microsoft-Aktie nun im Bereich um das Volume-Peak bei 258 USD stabilisieren können. Von dort aus habe sie nun diese Woche zu einer Gegenbewegung angesetzt. Mittlerweile habe der Titel sogar den stark gehandelten Bereich verlassen und stehe jetzt inmitten einer Volumen-Lücke (zwischen 260 und 262 USD). Kurzfristig rücke damit das nächste Volumen-Peak bei 266 USD in den Fokus. Bis dorthin dürften der momentan noch sehr überverkaufte Stochastik- und MACD-Indikator ein Kaufsignal generiert haben und der Bewegung damit weitere Dynamik verleihen können. Dann würden die Hürden am GD50 sowie darüber der GD200 bei 289 USD in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:259,95 EUR +0,52% (09.09.2022, 15:11)