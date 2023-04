Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft habe seine aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht - und die könnten sich wirklich sehen lassen. In praktisch allen wesentlichen Bereichen würden die Konsensschätzungen auf den ersten Blick übertroffen. Auch die Entwicklung im Cloud-Geschäft sollte Anleger und Analysten überzeugen können.27 Prozent sei die Cloud gewachsen - das treffe ziemlich genau die Schätzungen von Analysten, die im Vorfeld kursiert hätten. Ohne Währungseffekte seien es sogar 31 Prozent gewesen. 22,1 Milliarden Dollar seien im Cloud-Bereich umgesetzt worden. Erwartet worden seien 21,9 Milliarden Dollar.Insgesamt habe Microsoft im abgelaufenen Quartal von robuster Nachfrage nach Software und Dienstleistungen profitiert, die über das Internet angeboten würden. Der Gewinn je Aktie habe 2,45 Dollar betragen. Analysten hätten 2,24 Dollar erwartet. Der Umsatz sei um 7,1 Prozent auf 52,9 Milliarden Dollar (erwartet: 51 Milliarden Dollar) gestiegen. Unterm Strich habe Microsoft 18,3 Milliarden Dollar (plus neun Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum) verdient.Im PC-Bereich habe Microsoft knapp 13,3 Milliarden Dollar umgesetzt. Erwartet worden seien knapp 12,2 Milliarden Dollar.Nachbörslich steige der Kurs der Microsoft-Aktie in einer ersten Reaktion mehr als vier Prozent, nachdem der reguläre Handel vor den Zahlen noch mit einem Minus von 2,2 Prozent beendet worden sei.Die nackten Zahlen seien überzeugend. "Der Aktionär" habe heute vor den Zahlen geschrieben: "Es ist das alte Spiel: Wenn die Analysten erst mal pessimistisch genug sind, können Unternehmen selbst mit eher schwachen Zahlen um die Ecke kommen. Wenn es keine sehr negativen Überraschungen gibt, heißt es dann trotzdem - wie so häufig: Erwartungen übertroffen! Auch bei Microsoft wurde im Vorfeld von Analystenseite etwas gedämpft." Aber: Microsoft habe im Endeffekt auf den ersten Blick so rundum souverän geliefert, dass jetzt höchstens noch ein Detail beim Ausblick oder eine Äußerung im Analysten-Call die Laune dämpfen könnte.Investierte Anleger bleiben definitiv dabei, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2023)