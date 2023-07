Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

320,10 EUR +4,17% (18.07.2023, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

360,11 USD +4,16% (18.07.2023, 21:56)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (18.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft habe am Dienstag eine Preiserhöhung bekannt gegeben. Die neuen KI-Tools für Unternehmen, die mit Office-Software beziehungsweise Microsoft 365 Copilot arbeiten würden, sollten zusätzlich zu dem, was die meisten Geschäftskunden bereits zahlen würden, 30 Dollar pro Benutzer und Monat kosten. Die Aktie sei infolge der News deutlich angesprungen.Microsoft habe Microsoft 365 Copilot, das Daten aus dem Internet sowie interne Informationen eines Unternehmens nutze, mit etwa 600 Kunden getestet, darunter General Motors und Goodyear. Copilot werde für Abonnementpläne angeboten, die derzeit Preise von 12,50 bis 57 Dollar pro Benutzer und Monat hätten. Microsoft habe nicht bekannt gegeben, wann Copilot, das auf Technologie des KI-Startups OpenAI basiere, breit verfügbar sein werde.Die am Dienstag auf der Partnerkonferenz von Microsoft angekündigte Preisgestaltung spiegele die starke Nachfrage nach KI-Produkten und die Kosten für ihren Betrieb wider. Scott Guthrie, der Chief Cloud and AI Officer von Microsoft, habe im Mai gegenüber Bloomberg Businessweek erklärt, dass sein Posteingang mit Anfragen von CEOs nach Zugang zu diesen KI-Tools überschwemmt sei.Das neue Allzeithoch und das damit einhergehende Kaufsignal dürften der Microsoft-Aktie weiter Auftrieb geben. Ohnehin sollten die jüngsten News die Kursphantasien weiter treiben, weshalb die Microsoft-Aktie ein klarer Kauf bleibt, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: