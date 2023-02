Mit Material von dpa-AfX



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (13.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von des Software-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nach zwei schwachen Tagen hätten die Anleger am Montag bei Microsoft wieder zugegriffen und den Tech-Titel mit viel Vorsprung zum größten Gewinner im Dow Jones avancieren lassen. Überaus positive Analysten-Kommentare hätten den Papieren des Tech-Giganten frischen Aufwind verliehen.Die US-Bank Morgan Stanley habe sich weiter optimistisch für die schon lange mit "overweight" empfohlenen Titel geäußert - auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte über "Künstliche Intelligenz" (KI). Microsoft sei mehr als nur KI, habe Analyst Keith Weiss in einer am Montag vorliegenden Studie betont. Er habe von einem "zyklischen Einstiegszeitpunkt für eine Aktie" gesprochen, die eine der besten Wachstumsgeschichten im Tech-Sektor repräsentiere. Das Kursziel laute 307,00 Dollar.Nach Einschätzung von Weiss sollte die Aktie in der Gunst der Anleger wegen des Gewinnpotenzials wieder steigen. Mit weniger anspruchsvollen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr, Preiserhöhungen, positiveren Wechselkursen und sinkenden Betriebskosten gebe es eine Vielzahl von Aspekten, die bei Microsoft für beschleunigtes Gewinnwachstum sprächen. Der Kurs des Unternehmens sei für gewöhnlich eng mit dem Gewinnwachstum verknüpft, habe er betont.Ähnliche Stimmen zum mittel- bis langfristigen Potenzial seien auch von den Experten von Stifel gekommen. 2024 seien beständigere Ergebnisse zu erwarten, wenn sich das Wachstum der Cloud-Plattform stabilisieren und der Free Cashflow wieder bessern dürfte, habe es in der Studie der US-Bank geheißen. Diese positioniere sich auch positiv, was die Perspektive mit künstlicher Intelligenz betreffe. Die finanziellen Auswirkungen dieses Megatrends sollten in den nächsten Jahren moderat ausfallen, würden die Analysten um Brad Reback glauben."Wir teilen die Begeisterung des Managements über die transformative Natur dieser Technologie, da wir glauben, dass sie den nächsten 20-jährigen Computerzyklus darstellt", habe es weiter in der Stifel-Studie geheißen. Microsoft scheine gut positioniert, um auch bei diesem Trend wieder die Führungsrolle zu übernehmen.Die Microsoft profitiere von diesen positiven Kommentaren und gewinne rund drei Prozent auf 271 Dollar.Microsoft reite die KI-Euphorie-Welle bislang par excellence. Gleichzeitig treibe der Konzern mit der schnellen Integration von ChatGPT in seine Suchmaschine den Rivalen Google vor sich her."Der Aktionär" bleibt weiter bullish für Microsoft und rät investierten Anlegern an Bord zu bleiben, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 13.02.2023)