unter folgendem Link.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

339,05 EUR -2,26% (17.11.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

369,85 USD -1,68% (17.11.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (19.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Schlechte Nachricht für KI-Genie Sam Altman: Sein Ex-Arbeitgeber OpenAI habe den 38 jährigen am Freitag überraschend gefeuert. Grund: "Der Verwaltungsrat hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu führen", habees in einem offiziellen Statement des Microsoft-Kooperationspartners geheißen. Auslöser für den Vertrauensverlust sei laut Medienberichten angebliche Unaufrichtigkeit gegenüber dem Verwaltungsrat gewesen. Altman, Mitgründer und eine zentrale Figur von OpenAI, seikurz nach seinem Auftritt beim Apec-Gipfel von seinen Pflichten entbunden worden. Über die genauen Hintergründe der Entlassung seibisher nichts bekannt geworden, auch Altman selbst habe sich bisher nicht öffentlich geäußert, jedoch eine spätere Stellungnahme angedeutet. Als Reaktion auf Altmans Rauswurf habe auch OpenAI-Präsident Greg Brockman seinen Rücktritt bekanntgegeben. Auf der Social-Media-Plattform X habe Brockman mitgeteilt: "Aufgrund der heutigen Neuigkeiten kündige ich."Im Netz würden derzeit verschiedene Gerüchte rund um das Ausscheiden von Altman bei OpenAI kursieren. Er solle angeblich die Gründung eines eigenen Chipherstellers geplant haben. Wie der X-User Gurgavin Chandhoke unter Berufung auf Berichte der US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, solle Altman vor seinem Rücktritt Gespräche mit Microsoft über eine Finanzspritze von 10 Mrd. USD geführt haben, um ein neues KI-Chip-Start-up zu gründen, das in Konkurrenz zu NVIDIA hätte treten sollen.Dazu passe auch ein X-Post der Journalistin Kara Swisher, wonach Altman auf der OpenAI-Entwicklerkonferenz zu hart aufgetreten sei und damit einen "Wendepunkt" ausgelöst habe. Im Rahmen der Präsentation sei u.a. die Rede davon gewesen, das Projekt künftig mit spezialisierten Versionen von ChatGPT zu monetarisieren. Ursprünglich sei OpenAI allerdings als Non-Profit-Organisation gegründet worden, was zu Spaltungen geführt habe. Swisher habe außerdem hinzugefügt: "Ich wette: Er (Altman, Anm. d. Red.) wird bis Montag eine neue Firma gegründet haben."Das KI-Unternehmen werde nun vorerst von der bisherigen Technologiechefin Mira Murati geführt. Über die neue OpenAI-Chefin sei wenig bekannt. Die Entlassung von Altman könnte erhebliche Auswirkungen auf die weitere Entwicklung von OpenAI und damit auch auf Microsoft haben. Der Windows-Konzern halte einen Minderheitsanteil von 49% an OpenAI und die Technologien von OpenAI würden nach und nach in die Produktpalette von Microsoft integriert. Auf der Konferenz Ignite 2023 habeMicrosoft kürzlich mehr als 100 Produktinnovationen im Zusammenhang mit KI vorgestellt.Die jüngsten Ereignisse bei OpenAI hätten am Freitag zu einem Kursverlust der Microsoft-Aktie von rund 1,7% geführt. Der Microsoft-Konzernchef Satya Nadella ahbe allerdings betont, dass der langfristige Vertrag zwischen beiden Unternehmen bestehen bleibe und Microsoft weiterhin vollständigen Zugang zu benötigten Ressourcen für Innovationen sichere. Vor diesem Hintergrund dürfte sich die Microsoft-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen und bleibe ein Kauf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU