Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (24.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Im Januar habe Microsoft angekündigt, den Spiele-Anbieter Activision Blizzard für fast 70 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Seitdem hätten sich einige Kartellbehörden eingeschaltet und angekündigt, die größte Übernahme der Firmengeschichte zu überprüfen. Nun gebe es Neuigkeiten, unter anderem vom Gaming-Chef des Unternehmens, aber auch von Behördenseite.In einem Interview bei Bloomberg habe Phil Spencer, der CEO der Microsoft-Gaming-Sparte, am Mittwoch erklärt, er habe ein gutes Gefühl bei den Fortschritten, die das Unternehmen in den Gesprächen mit den Regulierungsbehörden erziele. Spencer habe aber auch ergänzt, er habe nie bei einem so großen Deal mitgewirkt und wisse daher nicht, was seine Zuversicht bedeute. Er versuche Personen, die der Spieleindustrie nicht so nahe stünden, bei Fragen nach den Absichten und Auswirkungen der Übernahme zu unterstützen.Ein oft thematisierter und kritischer Punkt sei die Verfügbarkeit von Activision-Titeln auf Konsolen der Konkurrenz wie etwa Sonys PlayStation. Darauf angesprochen, habe Spencer erklärt, dass Exklusivtitel in Zukunft immer seltener auftreten würden und er auf lange Sicht sogar von einer Kompatibilität verschiedener Konsolen ausgehe. Diese Äußerungen seien in Hinsicht auf Kartellentscheidungen als positiv zu bewerten.Die erste Wettbewerbsbehörde habe ihr Urteil derweil gefällt. Die saudi-arabische General Authority for Competition habe keine Einwände gegen eine Übernahme von Activision."Der Aktionär" rechnet damit, dass der Deal unter Auflagen über die Bühne geht. Abgesehen davon ist Microsoft auch in anderen Bereichen stark aufgestellt, weshalb die Aktie für Langfrist-Anleger immer noch ein Basisinvestment bleibt, so Julian Weber. (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.