Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

345,55 EUR +0,10% (21.11.2023, 09:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

377,64 USD +2,11% (20.11.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (21.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der US-Titel sei derzeit einfach nicht zu bremsen. Zum Wochenstart habe die Microsoft-Aktie bei 378,87 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Am Ende sei Microsoft mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 377,64 Dollar aus dem Handel gegangen und damit als drittstärkster Wert im Dow Jones. In diesem Jahr habe der Börsenwert von Microsoft bereits um knapp 58 Prozent auf etwas mehr als 2,8 Billionen Dollar zugelegt.Microsoft habe dabei vor allem vom Hype um Künstliche Intelligenz (KI) profitiert. Bei dieser Technologie spiele der Softwarehersteller eine wichtige Rolle. Mit dem deutlichen Kursplus habe der Konzern in diesem Jahr auch den iPhone-Hersteller Apple überflügelt. Dessen Marktkapitalisierung sei seit Ende 2022 um 47 Prozent auf zuletzt knapp drei Billionen Dollar geklettert.Am Montag habe zudem ein Chaos-Wochenende beim ChatGPT-Entwickler OpenAI den Microsoft-Kurs beflügelt. Der Softwarekonzern schnappe sich den herausgedrängten OpenAI-Chef Sam Altman und andere Mitarbeiter des Start-ups. Damit habe Microsoft nicht nur weiter Zugang zur Technologie von OpenAI als Großinvestor - sondern auch einen großen Teil ihrer Erfinder im eigenen Haus. Hunderte Mitarbeiter könnten zu Microsoft wechseln.Altman und andere Ex-Beschäftigte von OpenAI sollten bei Microsoft ein neues Forschungsteam bilden, wie Microsoft-Chef Satya Nadella am Montag angekündigt habe. Er habe am Wochenende laut Medienberichten erfolglos versucht, die Rückkehr des am Freitag überraschend rausgeworfenen Altman auf den Chefposten bei OpenAI zu erreichen.Microsoft bleibe ganz klar in der Erfolgsspur. Mit dem neuen Allzeithoch setze sich die starke Entwicklung der vergangenen Wochen fort. Eine wichtige charttechnische Unterstützung sei das Julihoch bei 366,78 Dollar. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im März 2020 habe sich die Microsoft-Aktie bereits mehr als 140 Prozent im Plus.Anleger lassen die Gewinne bei der Microsoft-Aktie ganz klar weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)