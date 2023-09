Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft erweitere seine Software und sein Windows-Betriebssystem um neue, auf künstlicher Intelligenz basierende Funktionen. Heute habe der Softwareriese einen stärkeren, integrierten KI-Begleiter "Copilot" angekündigt, der in allen Produkten und Diensten des Unternehmens zum Einsatz kommen werde - darunter Bing, dem Edge-Browser, der Office-Produktivitätssoftware und Windows."Wir glauben, dass Copilot das Computing grundlegend verändern wird", habe CEO Satya Nadella auf einer Produktveranstaltung in New York gesagt. Das berichte die Nachrichtenseite Barrons. Es werde "jede Person und jedes Unternehmen befähigen, mehr zu erreichen". Der verbesserte Copilot verspreche, kontextbezogene Daten von den Geräten der Verbraucher und aus ihrem früheren Bing-Chat-Verlauf einzubeziehen.Die Copilot-Funktionen würden in der nächsten Version von Windows 11 enthalten sein, die am 26. September veröffentlicht werde. Große Unternehmen sollten bereits ab dem 1. November Microsoft 365 Copilot kaufen können. Die Einführung des KI-Tools werde einen bereits marktführenden Teil des Microsoft-Geschäfts ausbauen: Office-Anwendungen würden 24 Prozent des Gesamtumsatzes von Microsoft ausmachen, und die Kategorie sei im vierten Quartal des Geschäftsjahres um 16 Prozent gewachsen. Vor mehr als 30 Jahre habe das Unternehmen das Softwarepaket erstmals angeboten.Microsoft 365 Copilot sei ein Ergebnis der engen Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Startup-Unternehmen OpenAI aus San Francisco, das durch den Chatbot ChatGPT bekannt geworden sei. Bei Microsoft 365 Copilot und mehreren anderen Produkten, die in diesem Jahr angekündigt worden seien, setze Microsoft auf das OpenAI zugrundeliegende GPT-4-Sprachmodell. Es liege ChatGPT zugrunde und könne Informationen zusammenfassen oder menschenähnlichen Text als Antwort auf eine schriftliche Aufforderung erzeugen. Microsofts öffentliche Cloud Azure übernehme die Rechenarbeit von OpenAI.Im März habe Microsoft erstmals Pläne für Microsoft 365 Copilot enthüllt. Im Mai hätten bereits 600 große Unternehmen das Programm im Rahmen eines kostenpflichtigen Vorabzugangs genutzt. Im Juli habe das Unternehmen den Preis von 30 US-Dollar pro Person und Monat für die Erweiterungen bekannt gegeben, zusätzlich zu den bestehenden Abonnementkosten für Microsoft 365, früher bekannt als Office 365.Trotz der positiven News könne sich die Microsoft-Aktie im schwachen Gesamtmarkt heute nicht in den positiven Bereich retten. Zumindest trete die Notierung auf der Stelle, nachdem Anfang der Woche der GD100 bei 328,78 Dollar gerissen worden sei. Dem sei am Freitag der GD50 bei 331,49 Dollar vorausgegangen. Daher wäre es jetzt wichtig, sich wieder nach oben abzusetzen. Mittelfristig könne dabei das Thema KI mit positiven Effekten auf die Geschäftszahlen und Kursfantasie helfen.Die Microsoft-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link