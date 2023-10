NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (23.10.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) mit dem Rating "overweight" und dem Kursziel von 400,00 USD ein.Die Microsoft-Aktie habe sich nach dem Ausverkauf nach der Gewinnbenachrichtigung im Juli in einer Spanne zwischen 312 und 330 US-Dollar bewegt, was zum Teil darauf zurückzuführen sei, dass die Anleger im Vorfeld neuer Produktveröffentlichungen hohe Ausgaben für KI-Infrastrukturen in Betracht gezogen hätten. Piper sehe das Potenzial, dass Microsoft im Dezember-Quartal eine leichte Verbesserung des Kernwachstums durch eine Erholung außerhalb der Cloud erreichen werde, selbst wenn man davon ausgehe, dass sich der Gegenwind bei der Optimierung der Microsoft Cloud nur geringfügig oder gar nicht verbessere.Zusätzliches Copilot-Feedback von der Envision London-Veranstaltung am 18. Oktober bestärke die Analysten in ihrer optimistischen Ansicht, dass Microsoft gut aufgestellt sei, um von seinem KI-Vorteil als erster Anbieter zu profitieren. Piper empfehle Large-Cap-Wachstumsanlegern, Microsoft-Positionen vor der Veröffentlichung von M365 Copilot GA am 1. November aufzustocken, die die nächste Stufe einer vielversprechenden KI-Reise markiere.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Microsoft-Aktie mit "overweight" ein. (Analyse vom 23.10.2023)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:308,20 EUR -0,10% (23.10.2023, 15:51)