Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

304,35 EUR +0,45% (13.07.2023, 09:37)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

337,20 USD +1,42% (12.07.2023)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Kurssprung am Dienstag sei die Aktie von Activision Blizzard am Mittwoch wieder etwas zurückgekommen. Die Aktie sei mit einem Minus von 1,1 Prozent auf 90,00 Dollar aus dem Handel gegangen. Im Blickpunkt stehe hier weiter die geplante Übernahme durch Microsoft. Zunächst habe am Dienstag ein Richter in San Francisco den Antrag der US-Regierung abgewiesen, den Deal mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren.Die US-Aufsichtsbehörde FTC wolle sich mit der juristischen Niederlage im Streit um den Kauf des Videospiele-Riesen Activision Blizzard durch Microsoft aber nicht abfinden. Man werde gegen die Entscheidung, den Deal nicht mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren, in Berufung gehen, habe die Federal Trade Commission in der Nacht zum Donnerstag mitgeteilt.Zudem müsse sich Microsoft auf längere Untersuchungen in Großbritannien einstellen. Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA habe am Mittwoch klargestellt, dass ihr Veto gegen den Deal nicht so leicht rückgängig gemacht werden könne. Unternehmen könnten nach Abschluss einer Untersuchung keine weiteren Zugeständnisse mehr anbieten, habe die CMA betont. Sie hätten stattdessen die Möglichkeit, die Übernahme neu zu strukturieren - dies könne aber eine komplette neue Wettbewerbsprüfung notwendig machen.Der Widerstand der britischen Kartellwächter wäre - bleibe es bei der Entscheidung in den USA - die letzte Hürde für den rund 69 Milliarden Dollar teuren Mega-Deal. Zeitlich werde es nun allerdings eng für die FTC. Und die Gerichtsentscheidung sei auch ein Indiz dafür, dass Microsoft so oder so letztendlich gute Karten hätte, die Übernahme durchzudrücken. Im Zweifel würde es halt nur noch länger dauern.Für Microsoft bleibt "Der Aktionär" langfristig ganz klar weiter optimistisch, so Marion Schlegel. (Analyse vom 13.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link