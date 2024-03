Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (20.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft gebe beim Mega-Trend Künstliche Intelligenz (KI) weiter mächtig Gas. Wie am Dienstagabend bekannt geworden sei, werde mit Mustafa Suleyman ein führender KI-Experte zu Microsoft wechseln. Er übernehme die Führung eines neuen Microsoft-Bereichs - die Einheit Microsoft AI. Die Aktie von Microsoft profitiere seit Monaten von der starken Entwicklung Microsofts im Bereich KI. Erst vor wenigen Tagen habe sie ein neues Allzeithoch markiert.Suleyman gebe dafür den Chefposten beim KI-Start-up Inflection AI auf, wie der Software-Konzern am Dienstag mitgeteilt habe. Unter dem Dach von Microsoft AI sollten die auf Verbraucher ausgerichteten KI-Produkte gebündelt werden. Dazu würden die Copilot-Assistenten sowie Funktionen mit Künstlicher Intelligenz in Microsofts Suchmaschine Bing und dem Browser Edge gehören.Suleyman sei einer der Mitgründer des KI-Pioniers DeepMind gewesen, der 2014 von Google gekauft worden sei. Er habe den Internet-Konzern 2022 verlassen und sei ein Gründer des Start-ups Inflection AI gewesen, das den Chatbot Pi entwickelt habe. Ein weiterer Mitgründer, Karén Simonyan, gehe ebenfalls zu Microsoft AI und werde dort Chefwissenschaftler. Inflection AI wolle sich unterdessen künftig darauf fokussieren, KI-Chatbots für Unternehmen zu entwickeln.Microsoft-CEO Satya Nadella habe in einer internen Mail an seien Mitarbeiter erklärt, die dem Handelsblatt vorliege, Microsoft wolle "KI-Produkte von Weltklasse" entwickeln, wie den 2023 vorgestellten Assistenten Copilot. "In diesem Zusammenhang freue ich mich sehr, ankündigen zu können, dass Mustafa Suleyman und Karén Simonyan zu Microsoft stoßen."Die Aussichten bleiben top, Anleger lassen die Gewinne weiter mit einem Stopp bei 310,00 Euro laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link