Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (15.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.69 Milliarden Dollar wolle sich Microsoft den Kauf von Activision Blizzard kosten lassen. Es wäre die größte Übernahme in der Gaming-Branche. Doch ob der Mega-Deal tatsächlich zustande komme, sei weiter ungewiss. Die Wettbewerbshüter in einigen Ländern müssten noch zustimmen. Und zumindest ein Rivale stelle sich bislang ziemlich konsequent quer.Sony (Playstation) habe diesen Monat von den britischen Wettbewerbshütern gefordert, diese sollten die Übernahme blockieren oder zumindest mit Auflagen versehen, um den daraus (angeblich) entstehenden "Schaden für den Wettbewerb im Konsolen- und Cloud-Gaming-Markt" auszugleichen. Microsoft habe als Antwort darauf (einmal mehr) Sony den gleichen Deal angeboten, den der US-Konzern bereits mit Nintendo und NVIDIA abgeschlossen habe - nämlich eine Art Garantie, dass der Activision-Blizzard-Hit "Call of Duty" auch in den kommenden Jahren gleichberechtigt neben der Xbox auch für Sonys Playstation verfügbar sein werde. Doch Sony sträube sich bislang, habe Bedenken geäußert, wonach nicht sichergestellt sei, dass sich Microsoft an eine solche Abmachung halten werde.Unterdessen habe Microsoft gestern den nächsten Deal gemeldet, um die Bedenken der Wettbewerbshüter zu zerstreuen. Demnach sei eine Vereinbarung über zehn Jahre mit der Cloud-Gaming-Plattform Boosteroid geschlossen worden, wonach Boosteroid-Kunden die Spiele von Microsoft streamen dürften - inklusive "Call of Duty", wenn die Übernahme von Activision Blizzard durchgehe. Boosteroid gelte als größtes unabhängiges Cloud-Streaming-Unternehmen mit mehr als vier Millionen Nutzern. Microsoft zufolge solle durch die Vereinbarung mit Boosteroid gezeigt werden, dass eine Genehmigung der Übernahme den Zugang von Gamern zu "Call of Dury" verbessern würde.Bislang würden noch die Genehmigungen von der EU, Großbritannien und USA fehlen. Die Entscheidungen auf Europa und Großbritannien würden für Ende April erwartet. Weitere Vereinbarungen wie mit Boosteroid und Co seien zu erwarten. Aber eigentlich fehle nur noch Sony.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.