Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (02.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) für Langfrist-Anleger immer noch ein Basisinvestment.Während die hohe Inflation und die Sorge vor einer Rezession viele Unternehmen weiterhin belasten würden, gebe es auf dem Markt für Cloud- und Software-Dienste kaum Anzeichen für eine Verlangsamung. Das hätten erst kürzlich auch Microsofts Quartalszahlen unterstrichen. Dementsprechend losgelöst zeige sich nun die Aktie des Software-Konzerns. So könnte es jetzt weitergehen.Microsofts Quartalszahlen am vergangenen Dienstag hätten der Aktie den entscheidenden Impuls geliefert. Zuvor seien die Papiere seit Jahreswechsel in der Spitze um 30 Prozent innerhalb eines Abwärtskanals nach unten gerauscht. Nachdem der Titel seit Anfang Juli die obere Begrenzung angekratzt habe, sei nun letzte Woche der Sprung über diesen Widerstand bei 262 Dollar geglückt.In den darauf folgenden drei Handelstagen sei die Aktie um 7,5 Prozent angesprungen, dabei den GD100 bei 274 Dollar hinter sich gelassen und sogar über dem oberen Bollinger-Band notiert. Auch wenn der Titel damit leicht überhitzt sei, habe er mit dem kurzfristigen Sprint einen wichtigen Schritt gemacht. So habe er während der letzten Tage komplett die Volumenlücke zwischen 272 und 275 Dollar durchlaufen. Auf kurze Sicht stünden die Chancen damit jetzt gut, dass die Aufwärtsbewegung bis zum nächsten Volume-Peak bei 288 Dollar, darüber bis an den GD200 bei 295 Dollar fortgesetzt werde.Die Microsoft-Aktie habe in der Folge wichtige Hürden geknackt. Auf Sicht der nächsten Tage bis Wochen sei die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung hoch. Aber aufgepasst! Der jüngste Auftrieb sei unter abfallendem Handelsvolumen geschehen. Ein vorheriger Test der Unterstützung am GD100 sei nicht auszuschließen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: MicrosoftBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link