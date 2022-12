Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

240,60 EUR +0,38% (13.12.2022, 19:28)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

244,85 EUR +3,29% (13.12.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

254,31 USD +0,71% (13.12.2022, 19:15)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (13.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei kein gutes Jahr für die großen Tech-Werte gewesen. Die Aktien von Apple und Microsoft hätten deutliche Verluste verbucht. Die Apple-Aktie sei um rund 20 Prozent gefallen, die Microsoft-Aktie um rund 27 Prozent. Nach Ansicht eines Fondsmanagers sei eine der beiden Aktien aber ein Favorit für das kommende Jahr."Wir bevorzugen ganz klar Microsoft", sage Richard-Mark Dodds, CIO der Vermögensverwaltungsfirma Pure Value Metrics. Er sage, sein Fonds habe in diesem Jahr eine positive Rendite erzielt, obwohl die meisten großen Märkte in einen Bärenmarkt gefallen seien. Nach Ansicht des in der Schweiz ansässigen Fondsmanagers habe sich die Apple-Aktie relativ besser entwickelt als die von Microsoft, weil das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr 90 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe ausgegeben habe, während Microsoft nur 30 Milliarden Dollar für Rückkäufe ausgegeben habe.Aktienrückkäufe hätten das Eigenkapital von Apple von einem Höchststand von 134 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 51 Milliarden US-Dollar sinken lassen, da das Unternehmen weiterhin Kredite aufnehme, um die Rückkäufe zu finanzieren, und zwar in einem Maße, das seine Einnahmen übersteige. Währenddessen sei das Eigenkapital von Microsoft im gleichen Zeitraum um 47 Prozent auf 166 Milliarden US-Dollar gestiegen. "Sie werden im Grunde genommen gegen eine Bilanzmauer fahren", habe Dodd gesagt und sich damit auf die Möglichkeit bezogen, dass Apple keine weiteren Kredite aufnehmen könne, um seine Aktien durch Rückkäufe zu stützen.Auf der anderen Seite habe Dodds die Schritte hervorgehoben, die Microsoft unternehme und die das Unternehmen zu einer besseren Investition machen würden. Der Hersteller des Windows-Betriebssystems habe im letzten Geschäftsjahr rund 45 Milliarden Dollar für Investitionen ausgegeben, um sein Geschäft zu fördern. Apple hingegen habe 11 Milliarden Dollar ausgegeben. Dodds habe gesagt, dass Microsofts Beteiligung in Höhe von 4 Prozent an der Londoner Börse ein Beweis für die langfristige Strategie des Unternehmens sei, seine Cloud-Dienste auszubauen."Der Aktionär" hat heute Nachmittag bereits Microsoft als Trading-Tipp vorgestellt, so Markus Bußler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Insbesondere der Deal mit der Londoner Börse gefalle Redakteur Max Völkl. (Analyse vom 13.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: