Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (18.01.2023/ac/a/n)



Die Entlassungswelle im Technologie-Sektor rolle weiter. Nachdem Microsoft im vergangenen Jahr bereits zweimal in kleinerem Umfang Jobs gestrichen habe, zeichne sich nun ein signifikanter Stellenabbau ab. Damit folge der US-Softwarekonzern dem Beispiel anderer Tech-Riesen wie Amazon.com oder Meta Platforms.Wie Sky News berichte, dürften etwa 5% der weltweit 220.000 Stellen bei Microsoft von den Kürzungen betroffen sein. In absoluten Zahlen wären das knapp 11.000 Jobs. Im Zentrum stünden Bloomberg zufolge dabei v.a. diverse Entwicklungsabteilungen. Laut mit der Sache vertrauten Personen könnten die Pläne bereits am Mittwoch spätestens jedoch in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.Der Konzern habe bereits im Juli und Oktober Entlassungen bekanntgegeben. Diese hätten aber jeweils weniger als 1% der Belegschaft betroffen. Außerdem seien offene Stellen gestrichen und punktuell Einstellungsstopps erlassen worden. Damit sei Microsoft bislang deutlich hinter den Entlassungen bei anderen Big Techs zurückgeblieben.Mit den homöopathischen Schritten aus dem letzten Jahr sei es nun vorbei. Ein spürbarer Abbau von Stellen sei vor dem Hintergrund des anhaltend schwierigen Umfelds die richtige Entscheidung. Langfristig sei "Der Aktionär" weiter von den Aussichten für Microsoft überzeugt. Wer investiert sei, bleibe an Bord, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2023)