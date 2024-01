Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (31.01.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft habe gestern Abend nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht für Q2/24 präsentiert. Das Unternehmen habe den Gesamtumsatz um 18% auf USD 62 Mrd. steigern können. Somit hätten die Schätzungen von Analyst:innen um etwas mehr als 1% überboten werden können. Das wichtige Intelligent-Cloud-Segment habe dabei erneut das größte Wachstum in Höhe von 20% verzeichnet und so einen Umsatz von USD 25,9 Mrd. generieren können. Beim Gewinn je Aktie (USD 2,93) sei das Wachstum sogar noch größer gewesen. Mit einem Anstieg von 33% habe hier auch die Konsensschätzung um über 6% übertroffen werden können.Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte Microsoft ein leichtes Umsatzwachstum in allen Segmenten. Dieses werde durch das weiterhin starke Cloud-Geschäft, sowie durch die Entwicklungen im KI-Bereich über OpenAI getrieben. Das Unternehmen versuche in diesem Bereich seinen Vorsprung zu halten bzw. sogar auszubauen, indem es das Flagschiff-Produkt ChatGPT ständig verbessere und erweitere.Die letzte Empfehlung für die Microsoft-Aktie lautete "Kauf", so Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich Microsoft auf der "Top Picks"-Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity