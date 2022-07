XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. (26.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Heute Abend um 22:01 Uhr sei es soweit: Microsoft werde seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Analysten seien vor der Veröffentlichung größtenteils bullish gestimmt. Philip Winslow von der Credit Suisse habe vor wenigen Stunden sogar noch einmal seine Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie bekräftigt.Das gesamtwirtschaftliche Wachstum schwäche sich ab, aber die Nachfrage nach der Cloud-Computing-Plattform Azure nehme immer noch zu, habe der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Und darauf dürften sich die Anleger weiterhin zuvorderst fokussieren, weshalb er sein "outperform"-Rating mit dem Kursziel von 400 USD vor den Zahlen bestätigt habe.Trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds dürfte Microsoft dank der Stärke bei Software und Azure auch im letzten Quartal gewachsen sein. Für die nachbörsliche Kursreaktion werde das Abschneiden in der PC-Sparte sowie die Prognose von entscheidender Bedeutung sein. Anleger sollten vor den Zahlen an Bord bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2022)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:250,05 EUR -1,17% (26.07.2022, 16:36)