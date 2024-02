Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (04.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe."Palworld" sei der neue Gaming-Hit, der aktuell die Charts im Sturm erobere. Den Grund für den Erfolg liefere dabei nicht nur das erfrischende Spielprinzip des "Pokémon mit Waffen", sondern auch Microsofts Gaming-Plattform Xbox. Hier sprenge der Tech-Konzern gerade alle Rekorde. Das Videopsiel "Palworld" begeistere die Gaming-Community seit seiner Aufnahme in die Xbox Game Preview. Laut Microsoft sei es in nur zehn Tagen nach der Veröffentlichung mit rund 3 Mio. täglich aktiven Nutzern das meistgespielte Spiel im Gaming-Abo Game Pass Ultimate.Und es sei nicht der einzige Rekord, den Microsofts Gaming-Sparte zuletzt verkündet habe. Denn mit über 200 Mio. monatlich aktiven Nutzern seien im vergangenen Quartal so viele Gamer wie noch nie auf den unterschiedlichen Xbox-Plattformen auf PC, Konsole und Mobile unterwegs gewesen. Natürlich habe hier die Übernahme von Activision Blizzard mit seinem starken Mobile Geschäft (zum Beispiel "Candy Crush") eine entscheidende Rolle gespielt.Auch die Zahlen im vergangenen Quartal habe die Übernahme beeinflusst. Die Umsätze im Bereich "Xbox content and services" seien um 61% gespielt , was auf die Nettoauswirkungen der Activision-Übernahme i.H.v. 55 Punkten zurückzuführen sei. Die Bruttomarge des Segments sei um 34% gestiegen, wobei sich die Übernahme von Activision mit 17 Punkten ausgewirkt habe.Für das laufende Quartal habe Microsoft-Finanzchefin Amy Hood ein Wachstum im mittleren 50er-Bereich in Aussicht gestellt, wobei Activision Blizzard rund 50 Punkte beitragen solle. Analysten würden erwarten, dass die Gaming-Sparte im laufenden Quartal sogar noch kräftiger wachsen dürfte - und zwar um 63%.Microsoft-Aktionäre hätten mit den Tech-Titeln einen hervorragend diversifizierten Player im Depot, von dem sie sich nicht trennen sollten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link