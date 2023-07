Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (03.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein neues Allzeithoch habe die Microsoft-Aktie bereits erreicht. Komme jetzt gleich das nächste? Viel fehle jedenfalls nicht mehr. Und relativ wenig spreche dagegen. Betrachte man die operative Lage, die Stimmung der Anleger - private wie institutionelle - und die NASDAQ-Rally, dürfte einem neuen Rekord wenig im Wege stehen.Die Microsoft-Aktie habe am 16. Juni bei einem Kurs von 351,47 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Seitdem habe der Technologiewert wieder etwa 3 Prozent an Wert verloren, komme aber immer noch auf eine Marktkapitalisierung von über 2,5 Billionen Dollar und sei damit die zweitwertvollste Firma der Welt.Die letzten vier Handelstage habe Microsoft wieder mit grünen Vorzeichen abgeschlossen. Gut 3 Prozent würden noch fehlen, dann würde Microsoft gleich den nächsten Rekord knacken.Microsofts Geschäfte würden rund laufen. Das Surface-Portfolio sei höchst innovativ, der Cloud-Dienst Azure gebe Gas und der neue Hochleistungsrechner überzeuge. Zudem sei Microsoft dabei, KI zunehmend in alle seine Angebote zu integrieren. Auch im umsatzstarken Gaming-Segment sei Microsoft gut positioniert.Für das Jahr 2023 würden die Analysten deshalb mit einem Erlösplus von 6,6 Prozent auf 211,3 Milliarden Dollar sowie einem Gewinn von 9,62 Dollar je Aktie rechnen, was einer Steigerung von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechen würde.Die Zinspause und der KI-Boom würden die Kurse beflügeln. Der NASDAQ 100 habe seine beste erste Jahreshälfte seit der Gründung im Jahr 1985 verzeichnet. Insgesamt sei die Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen um 5 Billionen Dollar gestiegen. Zusammen mit dem Index dürfte auch der Microsoft-Kurs weiter kräftig zulegen.Microsoft sei eine Dauerwette und laufende Empfehlung des "Aktionär". Performance seit der jüngsten Empfehlung im März 2020: Plus 120 Prozent.Anleger bleiben dabei, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 03.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: