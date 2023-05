Hinweis auf Interessenkonflikte:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie sei gestern mit einem satten Plus von 3,8 Prozent aus dem Handel an der Wall Street gegangen. Die Performance sei unabhängig vom Verlauf des Activision-Deals weiterhin stark. Die Investmentbank Goldman Sachs rechne mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends und liefere dem beliebten Investment damit zusätzliches Momentum.Analyst Kasthuri Rangan von Goldman Sachs habe am Freitag das Kursziel für Microsoft von 335 auf 350 Dollar erhöht und seine Kaufempfehlung bestätigt. Das entspreche einem Kurspotenzial von gut sieben Prozent. Das Allzeithoch bei 349,67 Dollar vom November 2021 wäre damit überholt.Noch bullisher sei sein Kollege Brent Hill von Jefferies: Er sehe die Aktie erst bei 400 Dollar fair bewertet und habe am Dienstag seine Einstufung auf "buy" bekräftigt.Rangan habe seine Entscheidung mit Produktankündigungen des Softwarekonzerns im Rahmen einer Entwicklerkonferenz begründet. Der Grundstein für mehr Produktivität sei damit gelegt. Microsoft bleibe hartnäckig dabei, künstliche Intelligenz in alle Aspekte seiner Angebote zu integrieren.Unter den Profis sei die Aktie sehr beliebt. Im Rahmen der 13F-Filings hätten diesen Monat amerikanische Großinvestoren mit über 100 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen wieder Auskunftspflicht gegenüber der Finanzaufsichtsbehörde SEC. Was auffalle: Prozentual sei Microsoft in den Portfolios der großen institutionellen Investoren hoch gewichtet:- Der Fondmanager Terry Smith halte insgesamt neun Millionen Aktien, was mit einer Gewichtung von elf Prozent der Nummer eins in seinem Portfolio im Gesamtwert von 23 Milliarden Dollar entspreche.- Der Vermögensverwalter Polen Capital Management halte ebenfalls gut neun Millionen Aktien mit einem Gegenwert von etwa 2,6 Milliarden Dollar. Im 38 Milliarden Dollar Portfolio sei das die zweitgrößte Position.Microsoft sei ein Top-Investment und laufende Empfehlung des "Aktionär". Seit der Empfehlung vom März 2020 habe die Aktie 118 Prozent Plus gemacht.Anleger bleiben investiert, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link