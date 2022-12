Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (22.12.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) weiterhin zu kaufen.Q1: Microsoft beschließe sein Geschäftsjahr regelmäßig mit Ende Juni. Demnach sei das abgelaufene Septemberquartal das erste des Geschäftsjahres 22/23 gewesen und damit habe man einen ordentlichen Auftakt hingelegt. Seit Mitte 2017 seien die Erwartungen beim Quartalsumsatz nur 2x verfehlt worden (1x davon um 0,13%) und so sei man auch diesmal mit einer positiven Überraschung gestartet. Mit einem Wachstum von 10,6% habe der Umsatz auf EUR 51,12 Mrd. gesteigert werden können. Beim bereinigten Nettoeinkommen zeige sich mit nur einer Verfehlung im gleichen Zeitraum ein ähnliches Bild und so habe man auch hier mit EUR 17,56 Mrd. positiv überrascht.Diversifikation: Microsofts Produkte und Services würden ein breites Spektrum des IT-Bereichs abdecken und dies dennoch auch im Einzelnen betrachtet sehr erfolgreich. Im Rahmen von Productivity und Business Processes biete man neben Office 365 Softwarelösungen für Unternehmen sowie Privatpersonen, welche mit einer EBIT-Marge im Bereich der 50%-Marke vertrieben werden könnten. Im Intelligent Cloud-Bereich befinde sich Azure mit einem Marktanteil von 21% im Septemberquartal an zweiter Stelle nach Amazon (34%) und vor Google (11%). More Personal Computing umfasse neben dem weltweit führenden Betriebssystem Windows auch Hardware-Geräte wie Surface oder die Spielekonsole Xbox.Mit seiner starken Präsenz auf allen Ebenen der Cloud - einschließlich Anwendungen, Plattformen und Infrastruktur - sei Microsoft gut positioniert, um von einer Reihe langfristiger Trends (Public Cloud, SaaS, digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Security, Business Intelligence) zu profitieren.Nachhaltigkeit: Microsoft unternehme große Anstrengungen, sich als nachhaltiges, ressourcensparendes und soziales Unternehmen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Bis 2030 wolle Microsoft CO2-negativ sein (CO2-neutral sei man bereits seit 2012), also mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen als man verursache.Microsoft schaffe es weiterhin als "Software-Powerhouse" ein - bezogen auf seine Unternehmensgröße - äußerst bemerkenswertes Umsatzwachstum zu generieren. Allerdings habe die Dynamik der zunehmenden Digitalisierung der globalen Wirtschaftsunternehmen - die durch die COVID-19 Pandemie nochmals verstärkt worden sei - zuletzt etwas nachgelassen.Mit dem jüngsten Zahlenwerk sei Microsoft wieder auf den gewohnten Pfad der positiven Überraschungen zurückgekehrt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe man die Erwartungen übertreffen können. Betrachte man die einzelnen Sparten, würden sich beispielsweise bei den Hardwareverkäufen die aktuellen, branchenüblichen Unwägbarkeiten bemerkbar machen. Im Großen und Ganzen überzeuge Microsoft jedoch mit einem breit aufgestellten Produktportfolio, welches in den jeweiligen Bereichen mit relativer Stärke glänze und vom Trend zur weitergehenden Digitalisierung profitiere. Mit den wiederkehrenden Einnahmen und der starken Verbreitung von Windows oder Office sehe der Analyst Microsoft auch durch einen gewissen Burggraben geschützt und für die Zukunft gewappnet.Da sich seine Einzelwertprognosen auf eine Sicht von zwölf Monaten belaufen, bestätigt Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung sowie sein Kursziel von USD 285, auch wenn es im aktuellen Marktumfeld kurzfristig für IT-Titel weiterhin holprig bleiben könnte. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zur Peergroup berücksichtige. (Analyse vom 22.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.