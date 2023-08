unter folgendem Link.



293,25 EUR -0,31% (11.08.2023, 22:26)



321,01 USD -0,59% (11.08.2023, 22:00)



US5949181045



870747



MSF



MSFT



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (12.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Neun Jahre nach dem Start sei nun Schluss für Microsofts Cortana. Der Technologie-Gigant habe die Sprachassistenten-App nun auch für Windows 11 abgeschaltet. Im Laufe dieses Jahres sollten auch die verbleibenden Services, die noch auf Cortana zugreifen würden, auf den von künstlicher Intelligenz gestützte Co-Pilot umgestellt werden. Im Jahr 2014 als Konkurrent zu Apples Sprachassistenten Siri gestartet, habe sich Cortana nie wirklich etablieren können und sich auch Amazons Alexa, das sieben Monate später vorgestellt worden sei, geschlagen geben müssen.Derweil habe die Microsoft-Aktie ihren jüngsten Abwärtstrend nicht beenden können. Die Unterstützung bei der 100-Tage-Linie, die aktuell bei 317,15 USD verlaufe, komme nun ins Blickfeld. Die nächste wichtigere Horizontale auf dem Weg nach unten liege erst im Bereich von 294 USD auf Höhe des August-Hochs aus 2022 und der oberen Gap-Kante aus dem April dieses Jahres.Sich von kostspieligen Projekten zu trennen, die kaum Wert für das Unternehmen generieren würden, sei in der aktuellen Zeit der absolut richtige Weg. Zumal der US-Konzern mit Co-Pilot einen potenten Ersatz in der Hinterhand habe. Trotz des sich eingetrübten Chartbilds ändere sich fundamental nichts an der Einschätzung des "Aktionärs": Die Microsoft-Aktie bleibe ein Kauf - das gelte besonders in Schwächephasen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2023)Aktien der Microsoft befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU