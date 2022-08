XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

279,40 EUR +1,43 % (10.08.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

289,16 USD +2,43% (10.08.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. (11.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Folgekaufsignal - ChartanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) markierte am 22. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 349,67 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei es zu einem starken Kursrückgang auf 241,51 USD gekommen. Am 27. Juli sei die Aktie über den Widerstand bei 268,30 USD ausgebrochen. Damit sei es zu einem Kaufsignal gekommen. In den letzten Tagen sei der Wert um den Abwärtstrend seit Ende Dezember 2021 gependelt. Gestern habe die Aktie mit einem Aufwärtsgap zwischen 283,08 USD und 286,95 USD eröffnet. Im Handelsverlauf habe die Aktie leicht zugelegt und sich vom Abwärtstrend nach oben abgesetzt.Der gestrige Anstieg könne als Folgekaufsignal gewertet werden. Die Microsoft-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen zunächst bis 293,30-296,28 USD und später bis 307,00-309,87 USD ansteigen. Damit würde die Aktie auch an ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch klettern. Kurzfristige Rücksetzer sollten spätestens bei 277,69 USD zu Ende gehen. Denn ein Rückfall unter dieser Marke könnte ein kurzfristiges Verkaufssignal darstellen. In diesem Fall könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 266,30 USD und sogar ca. 254,00-253,00 USD kommen. (Analyse vom 11.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:282,90 EUR +0,87% (11.08.2022, 08:48)