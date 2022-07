Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. (18.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Aktie von Microsoft sei am Montag mit moderaten Kursgewinnen in den US-Handel gestartet. Neben dem allgemein aufgehellten Marktumfeld würden dabei auch zwei positive Analystenkommentare für Rückenwind sorgen: Die Experten von Bank of America und der Deutschen Bank würden zum Kauf raten und reichlich Kurspotenzial signalisieren.Wenn Microsoft am 26. Juli die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal (bis Ende Juni) präsentiere, erwarte Analyst Brad Sills von der Bank of America zwar Gegenwind durch schwache PC-Verkäufe und negative Wechselkurseffekte. Seiner Einschätzung nach sei das auf dem aktuellen Niveau aber bereits weitgehend eingepreist.Zudem erwarte er eine anhaltend starke Entwicklung der Cloud-Plattform Azure, die seinen Berechnungen zufolge selbst um Währungseffekte bereinigt um 44 bis 45 Prozent gewachsen sein dürfte. Sills habe seine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem fairen Wert von 345 Dollar daher bestätigt. Für ihn sei Microsoft weiterhin der "Top Pick" im Tech-Sektor.Auch die Deutsche Bank habe ihr "buy"-Rating für die Microsoft-Aktie bestätigt und das Kursziel bei 350 Dollar belassen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspreche das rund 36 Prozent Aufwärtspotenzial.Dank unverändert guten Aussichten in der Cloud, einem Burggraben um die Cashcows Office und Windows der starken Bilanz bleibt auch "Der Aktionär" trotz des jüngsten Gegenwinds bei der positiven Langfrist-Einschätzung zu Microsoft. Investierte Anleger bleiben dabei, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 18.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link