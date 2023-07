unter folgendem Link.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (21.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie habe im Jahr 2023 bereits stattliche 46% zugelegt. Das Highlight dieser starken Kursentwicklung sei das Allzeithoch bei einem Kurs von 366,78 USD am Dienstag gewesen. Anleger stünden nun vor der Frage: Sei die Aktie auf dem aktuellen Niveau ein Kauf oder eine Halteposition?Der Newsflow stimme: Der Activision Blizzard-Deal komme immer mehr ins Rollen und Microsoft sei ununterbrochen dabei, KI in sein gesamtes Produktportfolio zu integrieren. So habe jüngst eine Zusammenarbeit mit dem US-Medizinkonzern Teladoc Aufsehen erregt. Durch Dienste wie Azure OpenAI Service solle die Arbeitsbelastung im Gesundheitswesen verringert und die Qualität der medizinischen Informationen und Pflege verbessert werden. Zudem dürfte Microsoft mit dem KI-Büro-Helfer Microsoft 365 Copilot ordentlich Kasse machen. Der Dienst solle alltägliche und monotone Arbeiten mit dem Office-Paket automatisieren und somit Arbeitskräfte entlasten. Preiserhöhungen von 30 USD pro Benutzer und Monat hätten jüngst für gute Stimmung bei den Anlegern gesorgt.Microsofts Produkte seien ohnehin schon nicht aus den Büros dieser Welt wegzudenken. Nun biete der US-Softwarekonzern noch eine smarte Lösung an, um die Arbeiten damit effizienter zu gestalten. Der Technologiewert bediene damit nur eine von vielen Tausend Anwendungsmöglichkeiten und damit Geschäftsfeldern für die Sparte KI. Zudem stehe der größte Deal in der Gaming-Geschichte bevor.Seit der Kaufempfehlung im März 2020 habe die Microsoft-Aktie 130 Prozent zugelegt. Aus Sicht des "Aktionärs" sei Microsoft ein Basisinvestment. Auch das derzeitige Niveau könne noch für (Zu-)Käufe genutzt werden. Das Kursziel liege bei 380 Euro oder umgerechnet 425 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 20% entspreche, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU