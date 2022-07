Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens. (15.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Über 24% habe die Microsoft-Aktie seit Jahresbeginn verloren. Das sei zwar ein herber Rückschlag, dennoch stehe der Tech-Riese damit noch immer besser da als viele seiner Konkurrenten. Nach der angekündigten Entlassungswelle habe jüngst der Werbe-Deal mit Netflix für bessere Stimmung bei den Anlegern sorgen können. Auch charttechnisch gebe es Grund zur Hoffnung.Fast genau seit dem Jahreswechsel bewege sich die Microsoft-Aktie in einem Abwärtskanal und stehe damit auf einem Niveau wie zuletzt Mitte 2021. Auch wenn der Trendkanal noch voll intakt sei, würden sich mittlerweile die Anzeichen mehren, dass sich die Aktie allmählich stabilisieren könnte.So habe das durchschnittliche Volumen während der letzten Rücksetzer deutlich abgenommen - ein Zeichen, dass sich die Bären zunehmend zurückziehen würden. Besonders spannend sehe es allerdings auf Seite der Indikatoren und Oszillatoren aus. Sowohl im MACD- als auch im RSI-Indikator sei eine bullishe Divergenz zu erkennen. In der Charttechnik sei das ein Vorbote, dass eine Trendwende schon bald bevorstehe. Ausschlaggebend hierfür wäre der Sprung über die obere Kanalbegrenzung, die im Moment bei 264 USD verlaufe. Ein Bruch des Kanals würde den Weg kurzfristig wieder in Richtung der 200-Tage-Linie frei machen.Das Chartbild der Microsoft-Aktie sei noch immer eingetrübt. Erste Anzeichen einer Stabilisierung würden aber Mut machen. Zusätzlich würden die unverändert guten Aussichten in der Cloud, ein Burggraben um die Cashcows Office und Windows sowie eine starke Bilanz nach wie vor für ein Langfrist-Investment in Microsoft sprechen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen AktienanalyseHinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.