Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

240,30 EUR -0,74% (05.12.2022, 17:12)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

239,95 EUR -0,19% (05.12.2022, 16:58)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

253,01 USD -0,79% (05.12.2022, 17:01)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (05.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Es bleibe weiterhin spannend um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. So könnte eine Klage des US-Kartellamts FTC dem Deal noch im Wege stehen. Microsoft dürfte den 69 Mrd. USD schweren Deal aber nicht so schnell aufgeben.Wie das US-Magazin "Politico" sowie die "NY Post" berichtet hätten, sei es wahrscheinlich, dass die Federal Trade Commission (FTC) versuchen werde, den Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard mit einer Klage zu blockieren. Microsoft sei allerdings bereit, für die Übernahme des Spieleherstellers zu kämpfen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Bloomberg.Mehrere Medien würden berichten, dass die FTC-Mitarbeiter voraussichtlich bis Mitte Dezember eine Empfehlung zur Übernahme abgeben würden und die gesamte Kommission im nächsten Monat eine Entscheidung treffen werde.Microsofts beste Chance, die Genehmigung für den Kauf von Activision Blizzard zu erhalten, bestehe darin, die Biden-Administration davon zu überzeugen, einem Vergleich zuzustimmen, in dem sich das Unternehmen verpflichte, seine beliebten Titel den Konkurrenten nicht vorzuenthalten. Der Konzern habe die Regulierungsbehörden über Gespräche mit Sony informiert, die es ermöglichen würden, dass sein beliebtes Spiel "Call of Duty" zehn Jahre lang auf Sonys PlayStation verfügbar wäre.Anleger sollten daher weiter auf den Abschluss spekulieren, aber Geduld mitbringen und bei Activision Blizzard an Bord bleiben. Geduld sei aufgrund der aktuellen Kursschwäche auch bei Microsoft gefragt. Die Papiere würden allerdings nach wie vor zu den Favoriten des "Aktionärs" im Tech-Sektor gehören und stünden dementsprechend auch auf der Empfehlungsliste, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link