Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

320,10 EUR +4,17% (18.07.2023, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

360,11 USD +4,16% (18.07.2023, 21:56)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (18.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft habe eine Erweiterung der Zusammenarbeit mit Teladoc Health (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) bekannt gegeben. Diese solle vor allem im KI-Bereich stattfinden und helfen, den Arbeitskräftemangel im Gesundheitswesen zu bewältigen. Die Microsoft-Aktie reagiere im vorbörslichen Handel kaum, während die Papiere von Teladoc um rund fünf Prozent anspringen würden.Die Integration von Microsoft Azure OpenAI Service, Azure Cognitive Services und der Nuance Dragon Ambient eXperience (Nuance DAX) in die Teladoc Health Solo Plattform ermögliche eine automatisierte Erstellung von klinischer Dokumentation während virtueller Untersuchungen. Damit solle die Arbeitsbelastung im Gesundheitswesen verringert und die Qualität der medizinischen Informationen und Pflege verbessert werden.Angesichts des erwarteten Ärztemangels und der Überforderungen aufgrund administrativer Aufgaben setze Teladoc auf KI, um die Arzt-Patienten-Beziehung zu stärken und die Versorgung zu optimieren.Die Integration von Nuance DAX, einer klinischen Dokumentationslösung, ermögliche die automatische und effiziente Dokumentation von (virtuellen) Untersuchungen für die abschließende Überprüfung und Genehmigung durch den Mediziner. Dies ermögliche es Ärzten, natürlicher und ungezwungener mit den Patienten zu interagieren, ohne während einer telemedizinischen Sitzung Notizen tippen zu müssen.Für Microsoft sei die Zusammenarbeit zwar ein guter Schritt, um Teladoc langfristig als Kunden an sich zu binden. Doch viel entscheidender dürfte sie für den operativen Fortschritt von Teladoc sein. Microsoft ist aus Sicht des AKTIONÄR ein Basisinvestment, die Teladoc-Aktie rutscht durch die jüngsten News wieder auf die Watchlist, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link