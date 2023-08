Prognose

Solange die Aktie aber unter der SMA20 notiere, solange seien weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 265/262 EUR gehen könnten.



• Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch



Übergeordneter Ausblick Tageschart - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste 3 Monate)



Perspektiven auf der Oberseite habe das Wertpapier erst, wenn es sich über der SMA200 etabliert habe. Solange das nicht der Fall sei, solange könnte es weiter abwärts in Richtung der 265/262 EUR gehen.



Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse - Kurzfristig orientierte Anleger (nächste drei Monate) - mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50%, Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50%, so die Experten von XTB.



Widerstände

• 296,08

• 303,11

• 304,64

• 304,83

• 305,76

• 323,20



Unterstützungen

• 295,67

• 293,70

• 262,97

• 255,80

• 229,60



(Analyse vom 15.08.2023)



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (15.08.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.• Aktueller Preis: 295,85 EUR• Marktkapitalisierung: 2,399 Bill. USD• Umsatz 2023: 211,91 Mrd. USD• Eigenkapitalquote: 50,06%• KGV 2023*: 24,01• Vier Wochen Performance: - 4,01%• Bewertung: stark überbewertet• Div. Rendite 2022: 0,93%Microsoft habe bereits Anfang 2023 einen Milliardenbetrag, die Rede sei von 10 Mrd. USD, in das Unternehmen OpenAI investiert. OpenAI sei der Entwickler der Chatbots ChatGPT. Bereits seit 2019 sei Mircosoft bei OpenAI engagiert und habe mit dem jüngsten Investment seinen Einfluss weiter ausgebaut. Microsoft wolle mittel- und langfristig Kunden des eigenen Cloud-Services ChatGPT verfügbar machen. Das Investment könne so interpretiert werden, dass Mircosoft eine definitive Zukunft im Thema AI (KI) sehe. Die könnte auch mittelfristig die Fantasie in die Aktie erhöhen.Im 2. Quartal 2023 habe das Unternehmen prächtig verdient. Der Gewinn je Aktie habe bei 2,69 USD gelegen, gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz sei im 2. Quartal auf 56,189 Mrd. USD gestiegen, ein Plus von 8,34% gegenüber dem 2. Quartal des Vorjahres.Die Aktie habe zu Jahresbeginn bei 210 EUR notiert und bis Mitte Juni stetig zulegen können. Es sei dann in eine Seitwärtsbox weitergegangen. Das Jahreshoch, (323,20 EUR) das mit einem Aufwärtsgap formatiert worden sei, sei gleich wieder abverkauft worden. Seit gut vier Handelswochen würden rückläufige Notierungen das Geschehen dominieren. Die kleineren Erholungen, die sich seit Mitte Juli eingestellt hätten, seien zeitnah abverkauft worden. In der letzten Handelswoche sei das GAP aus Mai geschlossen worden und es habe sich zum Ende der letzten Handelswoche eine kleine Stabilisierung eingestellt.Vorstellbar sei, dass sich die Aktie in den kommenden Handelstagen wieder etwas erholen könnte. Erholungsbewegungen könnten zunächst an die SMA20 (aktuell bei 303,11 EUR) und dann weiter bis an die SMA50 (aktuell bei 305,76 EUR) laufen. Da diese beiden Durchschnittslinien aktuell eng zusammenlägen, sei ein Durchlaufen in den Augen der Experten von XTB nur mit Momentum und Dynamik möglich. Sollte der Move über die SMA50 aber gelingen und das Wertpapier es schaffen, sich über der SMA50 festzusetzen, so wäre weiterhin wichtig, dass es möglichst zügig weiter aufwärts gehe. Anlaufziel könnte das Jahreshoch und dann der Bereich bei 344/47 EUR sein.Die Aktie müsse sich per Tagesschluss mindestens wieder über der 50-Tage-Linie festsetzen, um Perspektive auf der Oberseite zu haben. Sollte der Anteilsschein weitere Schwäche zeigen und die 200 Tage-Linie erreichen, so könnten sich in diesem Bereich Erholungen einstellen. Werde dies Durchschnittslinie aber dynamisch angelaufen, so könnte es auch direkt weiter abwärts gehen.Die Experten von XTB würden auf Basis ihrer Analyse - Langfristig orientierte Anleger (nächste 12-18 Monate) - mit einer seitwärts/aufwärts gerichteten Entwicklung rechnen. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60%, Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40%, so die Experten von XTB.Im 4h Chart sei die Schwächephase der Aktie noch besser zu sehen. Nachdem das Jahreshoch formatiert gewesen sei, sei es sukzessive abwärts gegangen. In den letzten Handelstagen sei eine Stabilisierung erkennbar. Inwieweit diese substanzhaltig sei, bleibe abzuwarten. Fakt sei aber auch, dass das Wertpapier im 4h Chart aktuell unter allen drei Durchschnittslinien notiere.Zunächst gelte es die SMA20 (aktuell bei 296,08 EUR) zu überwinden, sich über dieser Linie zu etablieren und nach Möglichkeit gleich an die SMA50 (aktuell bei 301,95 EUR) und die SMA200 (aktuell bei 304,83 EUR) zu laufen. Das Problem für das Wertpapier könnte sein, dass die beiden Durchschnittslinien SMA50 und SMA200 aktuell eng zusammenlägen, ein Durchmarsch wahrscheinlich nur mit Dynamik oder mit einem GAP up möglich sei. Sollte der Move gelingen, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung definiert worden seien.