NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

248,00 USD +3,07% (26.01.2023, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (27.01.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Timothy Horan von Oppenheimer:Timothy Horan, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) mit dem Rating "outperform" ein.Microsoft habe die gedämpften Erwartungen für das zweite Quartal erfüllt, wobei das wichtige Azure-Cloud-Segment ein Wachstum von 38% bei konstanter Währung erzielt habe, 1% über der Prognose. Allerdings hätten sich die Trends im Dezember abgeschwächt und sich fortgesetzt, sodass das Management die Wachstumsrate von Azure für das dritte Quartal auf "4% bis 5% unter der Ausgangsrate von Dezember in den mittleren 30er Jahren" prognostiziert habe, 1% unter dem Modell des Unternehmens, aber möglicherweise besser als die pessimistischen Schätzungen der Käuferseite, so Oppenheimer.Microsoft habe es abgelehnt, zu prognostizieren, wann die Kunden die "Optimierung" der Arbeitslasten abschließen würden, aber das Unternehmen glaube, dass das Cloud-Wachstum aufgrund der schlechten Wirtschaftslage noch zwei bis drei Quartale lang gedämpft sein werde. Positiv sei, dass diese Trägheit unweigerlich vorübergehen werde, da sowohl die FX- als auch die COVID-Vergleichsdaten nachlassen würden und Microsoft methodisch Anteile konsolidiere und Sicherheits- und andere Mehrwertdienste bündele, füge das Unternehmen hinzu.Timothy Horan, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Microsoft mit "outperform" und einem Kursziel von 265 USD ein. (Analyse vom 25.01.2023)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:227,20 EUR -0,22% (27.01.2023, 11:48)